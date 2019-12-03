Пароль: Хаус
Страна:
Испания, 2018
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Маноло Мунгуйя
Актеры:
Рубен Серрано, Рок Эсквиус, Мириам Тортоза, Анна Бертран, Мариона Тена, Бернат Местре, Диана Ройг, Виктор Гомес, Кристина Райя, Мариола Фустер
Жанр:
фантастика, триллер
Продолжительноcть:
104 мин
Рафа и Люсия приглашают компанию своих бывших однокурсников провести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, вино, веселые воспоминания… Во время ужина Рафа, еще в студенчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И теперь, установив приложение на обычном телефоне, можно заглянуть в будущее — на 30 секунд. А почему бы и нет — решают друзья, не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может изменить всю историю человечества…
Сегодня
|21:20
|Союз (Алексин)
Завтра
|21:20
|Союз (Алексин)
8 декабря, воскресенье
|21:20
|Союз (Алексин)
9 декабря, понедельник
|21:20
|Союз (Алексин)
10 декабря, вторник
|21:20
|Союз (Алексин)
11 декабря, среда
|21:20
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
21:20
Завтра
|Союз (Алексин)
|
21:20
8 декабря, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
21:20
9 декабря, понедельник
|Союз (Алексин)
|
21:20
10 декабря, вторник
|Союз (Алексин)
|
21:20
11 декабря, среда
|Союз (Алексин)
|
21:20
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря
₽ Билеты: 1500 ₽