Пароль: Хаус

Страна: Испания, 2018

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Маноло Мунгуйя

Актеры: Рубен Серрано, Рок Эсквиус, Мириам Тортоза, Анна Бертран, Мариона Тена, Бернат Местре, Диана Ройг, Виктор Гомес, Кристина Райя, Мариола Фустер

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 104 мин

Рафа и Люсия приглашают компанию своих бывших однокурсников провести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, вино, веселые воспоминания… Во время ужина Рафа, еще в студенчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И теперь, установив приложение на обычном телефоне, можно заглянуть в будущее — на 30 секунд. А почему бы и нет — решают друзья, не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может изменить всю историю человечества…