Пароль: Хаус

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Страна:
Испания, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.12.2019
 
Режиссер:
Маноло Мунгуйя
  
Актеры:
Рубен Серрано, Рок Эсквиус, Мириам Тортоза, Анна Бертран, Мариона Тена, Бернат Местре, Диана Ройг, Виктор Гомес, Кристина Райя, Мариола Фустер
  
Жанр:
фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Рафа и Люсия приглашают компанию своих бывших однокурсников провести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, вино, веселые воспоминания… Во время ужина Рафа, еще в студенчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И теперь, установив приложение на обычном телефоне, можно заглянуть в будущее — на 30 секунд. А почему бы и нет — решают друзья, не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может изменить всю историю человечества…

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Сегодня
21:20 Союз (Алексин)
Завтра
21:20 Союз (Алексин)
8 декабря, воскресенье
21:20 Союз (Алексин)
9 декабря, понедельник
21:20 Союз (Алексин)
10 декабря, вторник
21:20 Союз (Алексин)
11 декабря, среда
21:20 Союз (Алексин)
Расписание на все дни
0
Касса
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Три желания
Купить билет
22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Вокальный проект-кастинг Spark
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6 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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