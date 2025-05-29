«Сто грамм для храбрости» и «Афоня»: как в Туле 70-х пьянству давали решительный бой

Фото из коллекции Михаила Тенцера.

В 1972 году в СССР вновь вернулись к идее победить пьянство указами. Лозунгом новой кампании стал девиз: «Пьянству – бой».

«Сто грамм для храбрости»

Постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» опубликовали 16 мая 1972 года. Оно сокращало производство крепких алкогольных напитков. Однако чтобы народ совсем уж не грустил, увеличивали производство виноградного вина, пива и безалкогольных напитков.

Причем увеличение производства пива всерьез рассматривалось как альтернатива потреблению водки.

В Тульской области тут же на 10% вырос выпуск пива, и за счет ввода нового пивзавода собирались увеличить еще.

По области сократилось количество точек розничной сети, где можно было купить водку, — на 559 мест. Итого их осталось 1361. В Туле так и вовсе позакрывали больше половины: было 202, осталось 91.



Магазин «Водка» на углу улиц Каминского и Демонстрации. 1970-е. Второй этаж дома — очень даже презентабельный, окна с узорными наличниками.

Торговать крепкими напитками разрешили только с 11 до 19 часов. Запретили продавать спиртное тем, кто уже очевидно был нетрезв, а также людям в рабочей спецодежде. Помните? «Я же говорил, в „Ромашку“ надо было идти», — говорил грузчик в халате в исполнении Борислава Брондукова в фильме «Афоня».

Появились две знаменитейшие советские формулы: «три шестьдесят два» и «четыре двенадцать» — новые цены на водку.

Их значение в советское время было известно всем, даже младшим школьникам. Интересно, что с пьянством боролись, но упоминание этих значений в кино почиталось скорее как сатира. Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда звонит на работу Шпаку, просит добавочный «3-62». Это было смешно.

Через два месяца на заседании бюро Тульского обкома КПСС утвердили мероприятия по претворению в жизнь антиалкогольных постановлений. Меры против пьяниц были предприняты нешуточные.

За два месяца провели собрания в почти 3000 парторганизациях (более 110 тысяч коммунистов). На промышленных предприятиях, стройках и других организациях — почти 5000 собраний и еще столько же — по цехам и участкам. Состоялись собрания в 1500 первичных комсомольских организациях.

В справках для обкома партии рассказывалось, как рабочая совхоза «Ясногорский» М. А. Быкова заявила, что необходимо ужесточить борьбу с пьяницами:

«Лишать их премий, штрафовать, позорить при народе. Такая обстановка заставит их взяться за ум».

А один молодой механизатор совхоза «Куркинский» на комсомольском собрании сказал:

«Водка приносит большой вред. Особенно нам, механизаторам. Были случаи, и я выпивал. Сегодня заявляю перед комсомольцами, что такого позорного слабоволия больше не допущу».

В качестве примера профилактики пагубной привычки приводилось в пример решение комсомольцев Алексинской ТЭЦ, которые на собрании постановили оборудовать возле общежития спортивную площадку, организовать духовой оркестр и фотокружок. Хоть какой-то толк от водки. Не было бы ее — не было бы и спортплощадки.

Повсюду читали лекции и доклады о вреде пьянства, демонстрировали соответствующие фильмы. Вскоре вышел назидательный фильм о переосмыслении жизни выпивающего сантехника Афони, а следом появился киноальманах «Сто грамм для храбрости».

Впрочем, были и исключения. В классическом советском фильме «Ирония судьбы...» напившаяся компания интеллигентов ни единым кадром не вызывает осуждения у зрителя. Абсолютно пьяным людям официантка в ресторане аэропорта приносит коньяк. А классический коктейль из водки с пивом позволяет главному герою найти в Ленинграде хорошую непьющую девушку. Такая вот советская романтическая быль.

Если пьешь, ума не пропивай!

Как мы уже поняли, идеология того времени требовала в первую очередь воспитывать, а потом уже наказывать. В результате в конце 70-х появилось коллективное письмо рабочих Косогорского металлургического завода, которое подписали, как водится, ветераны Гражданской и Великой Отечественной войн, герои и ветераны труда. Называлось оно вполне в духе времени: «Пьянству — бой, решительный и бескомпромиссный». Уточнение про решительный и бескомпромиссный, похоже, было чисто тульской находкой.

«Мы, авторы этого письма, рабочие Косогорского металлургического завода, решили через газету „Коммунар“ обратиться к партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, депутатам местных советов, ко всем трудящимся Тульской области по очень злободневному, волнующему всех нас вопросу.

Все мы на собственном примере видим, как хорошо стали жить. Изо дня в день растет благосостояние и культура советских людей. <…>

Но не будем скрывать: есть еще у нас такие явления, которые огорчают, стали нетерпимы. Это прежде всего пьянство».

Как тут, отвлечемся, не вспомнить фильм «Афоня»! Раньше Соня Рябинкина врачам грубила, шапочку на выезд не надевала, а потом взялась за ум. Вежливая, всегда в шапочке, и даже в стенгазету стихи стала писать на актуальные темы.

«Но не все еще живут по закону рабочей чести. Встречаются те, кто трудится недобросовестно, прогуливает, растаскивает народное добро. И одна из основных причин этого — пьянство, самое опасное и зловредное явление, — взывали авторы письма. — По вине пьяниц простаивают станки на заводах и тракторы в полях, нарушается трудовой ритм на производстве, совершаются аварии на дорогах, которые нередко кончаются травмами и даже гибелью людей. Большая часть нарушений общественного порядка и преступлений тоже следствие пьянства».

Дальше предлагалось начать с коллектива и навести образцовый порядок на производстве.

«Разве можно мириться с такими фактами, когда некоторые в нетрезвом виде становятся за станок, садятся за руль машины, на трактор или комбайн, приходят на строительную площадку?

А бывает и того хуже: тут же, на рабочем месте, кто-то распивает спиртное. А где же бригадир, мастер, руководитель рангом повыше? Где же те, кто работает рядом?»

При этом авторы письма не призывали к сухому закону.

«Не против того, чтобы отмечать наши всенародные празд­ники, большие семейные события. Но мы хотим, чтобы это делалось культурно, достойно. Уместно напомнить народную мудрость: „Если пьешь, ума не пропивай!“».

Заканчивалось письмо призывами превратить город-герой Тулу в город высокой эффективности производства, образцовой культуры и быта.

К слову сказать, сам первый секретарь обкома Иван Юнак не только не злоупотреблял, но и был категорическим противником традиционных советских посиделок с выпивкой на работе. В воспоминаниях многих руководителей области того времени часто есть рассказы о том, как они, желая распить бутылочку в тесной компании, на всякий случай уходили на Богучаров­ских дачах в соседний лесок, чтобы случайно не попасться на глаза первому секретарю.



Советские застолья — неотъемлемая часть жизни. Из коллекции Владимира Щербакова.

Под грифом «Секретно» письмо косогорцев, разумеется, инициированное самим обкомом, спустили вниз, указав не только обсуждать, но и принимать меры во всех партийных комитетах и организациях.

Как уволить пьяницу

После письма решительный и бескомпромиссный бой продолжился с еще большей силой. Тем более что жизнь время от времени сама преподносила для этого поводы. Так, в 1978 году секретарь Чернского райисполкома, второй секретарь и инструктор райкома комсомола поехали проверять состояние подготовки к выборам, позже к ним присоединился директор машинно-тракторной станции.

В конечном итоге все они в пьяном виде разбились на машине. Секретарь райисполкома погиб, остальные получили травмы.

Это был показательный, но не такой уж редкий случай.

И после такого количества собраний и мероприятий следовало был ожидать сокращение потребления спиртного. Но коренного улучшения положения дел не случилось.



Отдых на свежем воздухе. Из коллекции Михаила Тенцера.

На практике это выглядело так. В 1978 году за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах в милицию было доставлено более 90 тысяч человек — примерно 7% взрослого населения области.

На учете состояло свыше 19 тысяч алкоголиков — людей, которые не в состоянии трудиться с полной отдачей сил в народном хозяйстве. Только в результате изоляции лиц, совершивших мелкое хулиганство в пьяном виде, потеряно почти 76,5 тысячи человеко-дней. А еще на почве злоупотребления спиртными напитками совершалось свыше 60% преступлений против личности и более 85% против общественного порядка.

В день в вытрезвитель поступало до 70 человек и еще 120-150 в сутки — за нарушение общественного порядка.

Как-то на совещании в обкоме Юнак потребовал, чтобы первый секретарь горкома Пастухов приводил конкретные примеры. И когда уже не получалось отделаться округлыми фактами, Пастухов рассказал, что в прошлом году за пьянство наказали 218 членов партии и кандидатов, 62 исключили из партии.

На производстве много начальников цехов и участков, в особенности мастеров, попадают в вытрезвитель.

«На заводе „Штамп“ даже введено дежурство дружинников на территории завода. Проводятся рейды, чтобы выявить, нет ли выпивок на самой территории и в каком состоянии являются начальник цеха и мастера на работу на следующий день». Мастерский состав на заводах сложный. Высшее образование только у трети, еще треть — среднее и специальное. И вообще, вошло в практику отказываться от должности мастера.

Поскольку токарь или фрезеровщик — специальности дефицитные, руководители просто боялись уволить пьяницу. Где они другого возьмут на его место? В качестве иллюстрации — смотри прекрасную комедию 1980 года «Амнистия» с Георгием Бурковым в главной роли.

Юнак продолжал добиваться конкретики, утверждая, что «у первого секретаря горкома хватило бы на целых два часа конкретных примеров по руководителям промышленных предприятий, науки и культуры». И тут же, правда, как видно из стенограммы, хотя оппонент собрался отвечать, перевел разговор на другую тему.