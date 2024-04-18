Меч короля

Премьера: 18.04.2024

Режиссер: Николай Арсель

Актеры: Мадс Миккельсен, Магнус Креппер, Густав Линд, Аманда Коллин, Кристина Куят Торп, Серен Маллинг, Томас В.Габриельссон, Феликс Крамер, Якоб Ломанн, Мортен Хе Андерсен, Лисе Рисом Ольсен

Жанр: Биография, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 127 минут

Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли, покуда простирается его длань. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить ее — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.