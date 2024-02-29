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Красные комнаты

Красные комнаты

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Паскаль Плант
  
Актеры:
Жюльетт Гарьепи, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл МакКейб-Локос, Натали Таннус, Пьер Шаньон, Ги Товетт, Шарлотта Обен, Себастьен Болак, Фредерик Де Грандпре, Надя Верруччи
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  

Две молодые женщины просыпаются каждое утро у дверей здания суда Монреаля, чтобы иметь возможность присутствовать на широко разрекламированном судебном процессе над серийным убийцей, обвиняемом в особо жестоких преступлениях, которые он снимал на камеру с целью последующей продажи в сети. Интерес к делу перерастает для Келли-Энн в нездоровую одержимость, которая заставляет ее всеми силами попытаться заполучить последний кусочек головоломки: пропавшую видеозапись одного из убийств.

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