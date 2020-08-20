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Форсаж Диабло

Форсаж Диабло

Страна:
Польша, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.08.2020
 
Режиссер:
Даниэль Маркович, Михал Отловский
  
Актеры:
Томаш Влосок, Каролина Шимчак, Цезары Пазура, Миколай Рознерский, Рафаль Мор, Катажина Фигура, Агнешка Влодарчик, Яцек Белер, Марчин Розальский, Войцех Бочановский
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Сбор в мире:
$687 079,00
 

Молодой парень по имени Куба, чтобы оплатить операцию своей тяжело больной младшей сестры, решает участвовать в нелегальных автомобильных гонках. На кону — огромная сумма денег, которой хватит на лечение, но кругом препятствия - не все согласны играть по правилам. К тому же выигрыш будет стоить Кубе слишком многого: среди соперников он встречает девушку Еву, с которой его соединит не только любовь к гонкам.

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Сегодня
16:35 Алмаз Синема
20:30 ДКЖ Кино
Завтра
16:35 Алмаз Синема
20:30 ДКЖ Кино
29 августа, суббота
16:45 Алмаз Синема
20:30 ДКЖ Кино
30 августа, воскресенье
16:45 Алмаз Синема
20:30 ДКЖ Кино
31 августа, понедельник
20:30 ДКЖ Кино
1 сентября, вторник
20:30 ДКЖ Кино
2 сентября, среда
20:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Усадебное путешествие «Просторы Бежина луга»
29 августа, суббота 09:00
Бежин луг
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