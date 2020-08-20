Форсаж Диабло

Страна: Польша, 2019

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Даниэль Маркович, Михал Отловский

Актеры: Томаш Влосок, Каролина Шимчак, Цезары Пазура, Миколай Рознерский, Рафаль Мор, Катажина Фигура, Агнешка Влодарчик, Яцек Белер, Марчин Розальский, Войцех Бочановский

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 95 мин

Сбор в мире: $687 079,00

Молодой парень по имени Куба, чтобы оплатить операцию своей тяжело больной младшей сестры, решает участвовать в нелегальных автомобильных гонках. На кону — огромная сумма денег, которой хватит на лечение, но кругом препятствия - не все согласны играть по правилам. К тому же выигрыш будет стоить Кубе слишком многого: среди соперников он встречает девушку Еву, с которой его соединит не только любовь к гонкам.