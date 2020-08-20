Форсаж Диабло
Страна:
Польша, 2019
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Даниэль Маркович, Михал Отловский
Актеры:
Томаш Влосок, Каролина Шимчак, Цезары Пазура, Миколай Рознерский, Рафаль Мор, Катажина Фигура, Агнешка Влодарчик, Яцек Белер, Марчин Розальский, Войцех Бочановский
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
95 мин
Сбор в мире:
$687 079,00
Молодой парень по имени Куба, чтобы оплатить операцию своей тяжело больной младшей сестры, решает участвовать в нелегальных автомобильных гонках. На кону — огромная сумма денег, которой хватит на лечение, но кругом препятствия - не все согласны играть по правилам. К тому же выигрыш будет стоить Кубе слишком многого: среди соперников он встречает девушку Еву, с которой его соединит не только любовь к гонкам.
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|ДКЖ Кино
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