Родительский контроль: как воспитывать детей с помощью современных технологий

Фото Алексея Пирязева.

Гулянки «до фонарей», прыжки по гаражам, просмотр безымянной кассеты — авантюры из беспечного детства. И вот поколение «сифы» и «секретиков» выросло в родителей. Теперь уже они ломают головы: «Где играет мой ребенок? Все ли с ним хорошо? Не скрывает ли он от меня что-то серьезное?»

На радость бдительным родителям в век технологий существует удобный инструмент безопасности — родительский контроль.

Родительский контроль — это программа, которая позволяет ограничить ребенка от вредоносной информации в Сети. Ее можно скачать из магазина приложений, подключить в поисковой системе или активировать на самом устройстве.

Вот некоторые функции подобного ПО:

указывать лимит экранного времени (для конкретного приложения или смартфона),

устанавливать ограничения на загрузку определенного контента,

передавать данные о геолокации телефона ребенка на устройство родителя,

предоставлять удаленный доступ к микрофону и видеокамере.

Myslo провел опрос, который показал, что 100% респондентов знают о функциях родительского контроля и относятся к нему положительно (56%) и ситуативно (44%).

46% опрошенных ответили, что уже использовали приложения и/или гаджеты с функциями родительского контроля, чтобы обезопасить ребенка онлайн и офлайн.



Инфографика на основе данных, полученных в ходе опроса Myslo.

Опрошенные посчитали, что этично контролировать:

доступ ребенка к определенным сайтам/телеканалам/приложениям (100%),

местоположение ребенка (96%),

экранное время (72%),

происходящее вокруг ребенка с помощью удаленного доступа к микрофону гаджета (32%),

переписки в соцсетях/мессенджерах (24%),

происходящее вокруг ребенка с помощью удаленного доступа к видеокамере гаджета (16%).

Преимущественно приложения для контроля используют люди в возрасте от 33 до 46 лет. Бездетные относятся к подобным инициативам с меньшим энтузиазмом. Женщины охотнее мужчин пользуются подобными инструментами.

На вопрос об иных способах контроля различных сфер жизни ребенка отвечали по-разному:

« Старалась быть честной с ребенком и честности ждала от него » .

» « Пробовали, не работает » .

» « Личным присутствием » .

» «Вручную» отбирали телефон. С приложением удобнее».

Дина Венедиктова, многодетная мама:

Дина Венедиктова — Мы с супругом воспитываем 9 детей. Самому старшему — 18 лет, а младшему — два года. Считаю, что родителям важно контролировать сферу общения детей, знать, в какие игры они играют, следить за просмотром YouTube и т. д. Степень родительского контроля зависит от моральной зрелости конкретного ребенка — это индивидуально для каждого. В нашей семье дети получают телефон в личное пользование не в самом раннем возрасте. Старшей дочке телефон купили после девятого класса, второй — после восьмого. Другие дети пока без смартфонов. При необходимости разрешаем детям пользоваться телефоном или ноутбуком для выполнения домашнего задания и других рабочих задач. В свободное время наши дети любят читать. Мы покупаем для них литературу, преимущественно классику. Мальчики любят читать книги о войне. За хорошее поведение и помощь по дому разрешаем поиграть в игры — преимущественно футбол, минут 20 в день. Так что в приложениях для родительского контроля нет необходимости. Но если бы у младших детей были смартфоны, мы бы обязательно пользовались такими функциями. Очень редко я могу попросить у старших девочек телефон и при них посмотреть то, что меня интересует. А недавно старшая дочь призналась, что для нее было лучшим решением то, что телефон ей приобрели только в 16 лет.

Вера Бабикова, 36 лет:

Вера Бабикова и ее дочь Оля — Моей дочке семь лет. Планирую контролировать ее цифровую и реальную жизнь с помощью приложения лет до 12-13. Мы пользуемся приложением «Где мои дети» — дочка сама попросила установить его нам на телефоны. Ей было интересно узнать, сколько шагов она проходит. Еще там есть чат с родителями. Используем приложение до сих пор — мою дочку это не беспокоит (наверное, в силу возраста). С помощью приложения я контролирую ее передвижение из школы домой, сколько времени она проводит в играх и приложениях. Также у нее отключена возможность скачивать приложения без моего подтверждения.

Алина Махова, 31 год:

Алина Махова — Дочке пять лет. Пока не знаю, до которого возраста буду использовать приложения, — думаю, лет до 14. Сейчас она пока маленькая и не знает об установке программы. Я считаю, что с помощью приложения можно отслеживать местоположение ребенка, управлять настройками и экранным временем других приложений, блокировать нежелательные сайты и устанавливать приложениями фильтры для контента. Важно, чтобы ребенок жил и реальной жизнью, занимался творчеством, общался с друзьями и родителями в режиме офлайн!

Myslo провел опрос среди читателей и узнал, какими программами они обеспечивают безопасность своих детей.

Avast Antivirus

Набор антивирусных программ, которые обеспечивают компьютерную безопасность. Нас интересует функция защиты веб-серфинга: программа автоматически блокирует подозрительные сайты и позволяет самостоятельно указать страницы, доступ к которым будет закрыт.

Подойдет для популярных операционных систем ПК и мобильных устройств: Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Существуют как платные версии, «вооруженные до зубов», так и бесплатные — попроще.

Kaspersky Safe Kids

Приложение для родительского контроля от российского производителя. Его необходимо установить на телефон ребенка и родителя.

Взрослый может узнать местоположение ребенка с помощью GPS-трекера, следить за уровнем заряда его устройства, устанавливать экранный режим для смартфона и отдельных приложений, блокировать доступ к сайтам, просматривать отчеты о запросах и интересах чада в интернете.

Приложение предлагает настроить параметры индивидуально или включить предусмотренные режимы безопасности для разных возрастных групп.

Подписка на Kaspersky Safe Kids платная. Работает на Windows, macOS, Android и iOS.

Family Link

Приложение с расширенными функциями детского контроля от Google. Во многом его функции схожи с Kaspersky Safe Kids, однако продукт от Google полностью бесплатный.

Подходит для Android, iOS и ChromeOS.

Из дополнительных фишек: родитель может удаленно блокировать загрузку нежелательного контента и приложений, а также получать уведомления всякий раз, когда ребенок захочет совершить онлайн-покупку.

В режиме просмотра геолокации можно отметить «контрольные точки», например: дом, школа, секция. Когда ребенок оказывается в нужном месте, взрослый также получает уведомление.

Отметим, что приложение не блокирует шок-контент, но позволяет управлять фильтрами поисковых систем Google и Chrome. Еще один нюанс: подростки могут отключить родительский контроль со своего телефона. В таком случае родитель получит уведомление, а устройство ребенка будет временно заблокировано.

«Где мой ребенок»

Мобильное приложение позволяет родителям отслеживать передвижения ребенка с помощью GPS-локатора (вне зависимости от подключения гаджета к интернету), отправлять звуковой сигнал (даже если телефон находится в беззвучном режиме) и записывать звук вокруг ребенка.

Для маленького пользователя предусмотрена кнопка SOS-сигнала: после ее нажатия приложение отправляет родителю сообщение об экстренной ситуации.

Доступна как бесплатная версия с урезанным функционалом, так и платная — с доступом ко всем возможностям.

Поддерживается на Android и iOS (от 15-й версии).

Детские смарт-часы

Опции смарт-часов варьируются в зависимости от бренда и модели. Основной принцип работы повторяет вышеописанные приложения. Главный плюс — смарт-часы всегда на руке ребенка (забыть их в соседней комнате, как телефон, сложнее).

Экспертное мнение

Вопросы воспитания вечны — на них нельзя дать единственно верный ответ, который сделает родителей и их детей идеальными. Но это не значит, что подсказок нет вовсе.

Юлия Курачинова, клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, рассказала о том, как выстроить экологичный родительский контроль и остаться с ребенком в хороших отношениях:

Юлия Курачинова — По закону родители обязаны обеспечивать безопасность детей. Это должно быть главной причиной использования подобных приложений, но ни в коем случае не желание полностью контролировать своего ребенка. Полный контроль — это всегда нарушение личных границ. Предел, который можно переступать, каждый определяет сам. Бывают моменты, когда родителям жизненно необходимо иметь доступ к конфиденциальным сведениям, например если это связано с состоянием здоровья ребенка (при наличии хронических заболеваний, необходимости регулярного приема лекарств и т. д.).

— Необходимо проговаривать с ребенком меры предосторожности при самостоятельных прогулках — такие беседы актуальны даже для старшеклассников, — продолжает Юлия Курачинова. — Еще нужно подробно объяснить, что будет видеть родитель, какие уведомления будут приходить ему на телефон, как часто, и прочие нюансы. Заранее обозначьте, где и до которого часа ребенку можно гулять. Расскажите о своих переживаниях относительно его безопасности, сделайте это максимально честно и открыто.

Использовать родительский контроль втайне от ребенка я бы не советовала — не стоит недооценивать «техническую подкованность» вашего ребенка. Вероятно, он быстро обнаружит «слежку». Это может негативно повлиять на детско-родительские отношения.

Частые побочные явления в таких случаях — ссоры и конфликты. У детей повышается тревожность, поскольку они не могут расслабиться, общаясь со сверстниками. Отсюда возникает ощущение неполноценности, а в перспективе ребенок может «перенести» такой тотальный контроль в свою жизнь, считая это нормой по отношению к другим людям.

Родители также не застрахованы от тревожности, мнительности и страха за своих детей. Лучше проработать эти установки со специалистом и использовать возможности родительского контроля разумно — только в случае очевидной необходимости, не поддаваясь панике и эмоциям.

Применение таких программ полезно, но не является стопроцентной гарантией нужного результата. В моменте новшества помогают родителям снизить тревожность, а в долгосрочной перспективе — нет.

Как быть, если приложение «ошибается», предоставляет неверные данные? Именно на такой случай следует проработать свои страхи и рассмотреть ситуацию со всех сторон. Только тогда такие программы будут нам помогать, а не вредить.

Денис Яремченко, юрист Myslo, обозначил правовые границы применения родительского контроля:

Денис Яремченко — В Основном законе нашей страны — Конституции РФ — прописано, что с момента рождения человек имеет право на неприкосновенность личной жизни, тайну переписки, телефонных разговоров, а также право свободно перемещаться. При этом Конституция РФ возлагает на родителей ответственность за воспитание детей. Семейный кодекс РФ устанавливает, что родители должны заботиться о здоровье, развитии и благополучии своих детей.

18 января 2024 года Конституционный суд вынес Постановление № 2-П/2024, в котором указал, что программные средства родительского контроля и полученные с их помощью сведения должны использоваться только в целях реализации прав и обязанностей родителя по обеспечению безопасности ребенка.

Конституционный суд пояснил, что отношения родителей и ребенка предполагают такую тесную эмоциональную связь между ними, при которой естественным стремлением родителя является получение информации о том, все ли в порядке в конкретный момент с его ребенком, не находится ли он в опасной или конфликтной ситуации, а также не имеются ли обстоятельства, которые негативно воздействуют на его развитие и воспитание, жизнь и здоровье.

В силу наличия у родителей прав и одновременно обязанностей защищать права, интересы и безопасность ребенка любой родитель не должен лишаться возможности обеспечивать необходимые и достаточные меры защиты несовершеннолетнего ребенка, в том числе прибегая к доступным и не запрещенным законом инструментам.

А что вы думаете о технологиях родительского контроля? Пишите в комментариях!