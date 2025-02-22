Семь рецептов вкусных блинов к Масленице

С 24 февраля по 2 марта - Масленица! Собрали для вас варианты приготовления главного лакомства на масленичной неделе от тулячек. Выбирайте рецепт блинов и пеките для своих любимых!

Фирменные блинчики

Алина Родионова, мама в декрете

— Эти блинчики идеально подходят как для утреннего завтрака, так и для уютного чаепития. Давайте приготовим их вместе!

Нам понадобится:

2 стакана чуть теплого молока,

0,5 стакана кипятка,

2 щепотки соли,

3 столовые ложки сахара,

1 пакетик ванилина,

1 яйцо,

50-70 г растопленного сливочного масла или 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха,

0,5 пакета сухих дрожжей,

мука (по необходимости).

В глубокой миске разбиваем яйцо и добавляем к нему соль, сахар, ванилин и сухие дрожжи. Аккуратно вливаем чуть теплое молоко и хорошо взбиваем все ингредиенты венчиком до получения однородной массы.

Постепенно добавляем просеянную муку и продолжаем перемешивать тесто до гладкой консистенции. Точное количество муки будет зависеть от величины яйца и других добавок, но ориентируйтесь на то, чтобы тесто было немного жиже, чем для оладушек.

Теперь добавляем полстакана крутого кипятка и растительное масло. Тщательно вымешиваем тесто и оставляем его отдыхать на 20 минут. Это позволит дрожжам активироваться и сделает блинчики особенно воздушными.

На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем тесто, формируя тонкие блинчики. Выпекаем до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте блинчики горячими, с любимыми добавками: медом, вареньем, сметаной или сгущенкой. Всем приятного аппетита!

Блинчики от бабушки

Анастасия Киселева, художница

— Этот рецепт переходит в нашей семье из поколения в поколение, от бабушки к маме и так далее. Но самое главное в нем — это чугунная сковорода!

Нам понадобится:

2 яйца,

2 столовые ложки сахара,

1/3 чайной ложки соли,

1/3 чайной ложки соды,

ванилин,

3 столовой ложки подсолнечного масла,

1 стакан молока,

250 г муки,

теплая вода.

Яйца взбить венчиком, добавить сахар, соль, соду, погашенную уксусом, ванилин (по желанию). Добавить 3 столовые ложки подсолнечного масла, влить стакан тёплого молока, перемешать венчиком. Всыпать просеянную муку. Хорошо перемешать. Получается густое тесто. Но блинчики мы любим тонкие, для них нужно жидкое тесто, поэтому следует добавить немного теплой воды.

Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Дать постоять полчаса и можно начинать жарить вкусные, тонкие, кружевные блинчики! Я люблю есть их со сгущенкой, мои сыновья — с икрой, с вареньем.

Заварные блины в дырочку

Елена Бахлина, модель

— Блинчики по этому рецепту получаются очень красивые и ажурные, с дырочками. Ну а сам рецепт простой, каждая хозяйка с ним справится.

Нам понадобится:

2 яйца,

1 стакан молока,

полстакана кипятка,

3 столовые ложки растительного масла,

1 стакан муки,

1 столовая ложка разрыхлителя,

1 столовая ложка сахара,

0,5 чайной ложки соли.

Смешать яйца, соль, сахар, молоко. Взбить венчиком. Затем добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать тесто до однородности. Затем добавить полстакана крутого кипятка и растительное масло. Заварное тесто для блинов хорошо перемешиваем и оставляем отдохнуть на 15-20 минут.

Выпекаем тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.

Классические блинчики на молоке

Гая Петросян, стилист

— Блинчики по этому рецепту получаются всегда! Тонкие и нежные, начинка к ним подходит любая.

Нам понадобится:

0,5 л молока,

3 яйца,

1 столовая ложка растительного масла,

250 г муки,

1 столовая ложка сахара,

щепотка соли,

сливочное масло.

Смешать яйца с солью и сахаром, влить теплое молоко. Добавить просеянную муку, тщательно перемешать. Влить растительное масло и снова перемешать. Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте её маслом. Выпекайте тонкие блины на среднем огне до зарумянивания с двух сторон.

Готовые блины сразу смазывайте сливочным маслом. Подавайте с вареньем, джемом или сгущенкой.

Блины по-воронежски

Марина Панфилова, журналист

— Рецепт этих блинчиков достался мне от моей мамы, он — с ее малой родины, Воронежской области.

Нам понадобится:

1 литр молока,

0,5 пачки дрожжей,

щепотка соли,

мука,

кипяток,

2 столовые ложки сахара,

4 яйца.

В подогретое молоко добавить половину пачки дрожжей, соль, муку. Муки нужно столько, чтобы тесто было чуть гуще обычного. Дать блинам подойти три раза, потом обдать кипятком, добавить сахар и яйца. Еще раз дать блинам подняться — и можно выпекать!

Сметана, мед, варенье — известные добавки. Но есть и такая: на сковороде разогреть пачку масла, вбить туда три яйца, размешать, снять с огня. А потом — ложкой да на горячий блин!

Тонкие блины на кефире

Мария Бибикова, певица



— Эти блинчики получаются очень тоненькие, но они не рвутся и очень легко переворачиваются при жарке. Попробуйте!

Нам понадобится:

400 мл кефира,

0,5 чайной ложки соды,

2 яйца,

3 столовые ложки сахара,

0,5 чайной ложки соли,

8 столовых ложек муки с горкой,

4 столовые ложки картофельного крахмала,

2 столовые ложки растительного масла.

Кефир смешать с содой и оставить минут на 5-7. Желтки перетереть с сахаром, добавить крахмал и муку. Все перемешать и аккуратно влить кефир, снова перемешать. Взбить белки с солью и добавить к тесту. Влить растительное масло.

Первый блинчик жарить на растительном масле, потом добавлять масло можно по необходимости.

Оладьи из кабачков

Диана Зыбина, специалист по питанию

— Ребята, это просто пища богов! Очень вкусно и максимально полезно и питательно. Эти оладьи идеально подойдут для завтрака.

Нам понадобится:

150 г рисовой муки,

2 кабачка,

50 г пармезана

кокосовое молоко

3 яйца,

разрыхлитель,

зелень,

базилик,

соль,

специи.

Кабачки натереть на терке, добавить яйца, соль, разрыхлитель, ваши любимые специи и зелень (идеально — кинза!), тертый сыр и немного кокосового молока. Добавить муку и все тщательно перемешать. Выпекать оладушки на масле гхи (разновидность топлёного масла).

Очень хорошо сочетаются с красной рыбкой и авокадо. Приятного аппетита!