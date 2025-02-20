  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Пенсия – 14 тысяч, а за ЖКУ требуют 10!»: зареченцы получили огромные счета за капремонт - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Пенсия – 14 тысяч, а за ЖКУ требуют 10!»: зареченцы получили огромные счета за капремонт
Фото: Яндекс.Панорамы

«Пенсия – 14 тысяч, а за ЖКУ требуют 10!»: зареченцы получили огромные счета за капремонт

Туляки утверждают, что с них без их ведома решили собрать деньги на замену лифтов.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 7 по ул. Максимовского Татьяна П. На условиях анонимности женщина рассказала, что в феврале она и её соседи получили квитанции с огромными платежами за капитальный ремонт – до 5000 рублей с квартиры.

Максимовского.jpg

– Старшая по дому объяснила, что на общем собрании собственников было принято решение о сборе денег на замену лифтов в течение шести месяцев, – говорит Татьяна П. – Но я точно знаю, что никакого собрания не было!

Многие соседи тоже ничего не слышали об этом – их просто поставили перед фактом! У меня пенсия 14 тысяч, а счёт за квартиру – на 10300! Моя квартира находится на первом этаже и лифтом я не пользуюсь. Почему я должна полгода жить впроголодь?

У жителей есть возможность выйти из сложившейся ситуации – поскольку решение о сборе денег принималось на общем собрании, то и отменить его можно таким же образом, проведя новое собрание собственников жилья.

Если же не платить по счетам – долг может быть передан судебным приставам, которые будут ежемесячно начислять пени в размере ключевой ставки Центробанка РФ, которая составляет 21%. Соответствующая норма закона вступила в силу 1 января.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
счета за капремонтденьгиЖКХЖКУквитанции
Место
Тулаулица Максимовского
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Ясногорска избил знакомого на улице: спустя две недели потерпевший умер
Житель Ясногорска избил знакомого на улице: спустя две недели потерпевший умер
Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.