«Пенсия – 14 тысяч, а за ЖКУ требуют 10!»: зареченцы получили огромные счета за капремонт

Фото: Яндекс.Панорамы

Туляки утверждают, что с них без их ведома решили собрать деньги на замену лифтов.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 7 по ул. Максимовского Татьяна П. На условиях анонимности женщина рассказала, что в феврале она и её соседи получили квитанции с огромными платежами за капитальный ремонт – до 5000 рублей с квартиры.

– Старшая по дому объяснила, что на общем собрании собственников было принято решение о сборе денег на замену лифтов в течение шести месяцев, – говорит Татьяна П. – Но я точно знаю, что никакого собрания не было!

Многие соседи тоже ничего не слышали об этом – их просто поставили перед фактом! У меня пенсия 14 тысяч, а счёт за квартиру – на 10300! Моя квартира находится на первом этаже и лифтом я не пользуюсь. Почему я должна полгода жить впроголодь?

У жителей есть возможность выйти из сложившейся ситуации – поскольку решение о сборе денег принималось на общем собрании, то и отменить его можно таким же образом, проведя новое собрание собственников жилья.

Если же не платить по счетам – долг может быть передан судебным приставам, которые будут ежемесячно начислять пени в размере ключевой ставки Центробанка РФ, которая составляет 21%. Соответствующая норма закона вступила в силу 1 января.