Абсолютный хищник

Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Танели Мустонен, Брэд Уотсон

Актеры: Элиша Эпплбаум, Мадалена Араган, Афина Стрейтс, Сара Придди, Дэвид Ньюман, Андонис Энтони, Изабель Бонфрер, Тайла Ковачевич-Эбонг, Эван Сокол, Мохаммед Мансарай, Флинн Барнард

Жанр: Триллер, Боевик, Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 18+

В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.