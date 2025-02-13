Абсолютный хищник
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Танели Мустонен, Брэд Уотсон
Актеры:
Элиша Эпплбаум, Мадалена Араган, Афина Стрейтс, Сара Придди, Дэвид Ньюман, Андонис Энтони, Изабель Бонфрер, Тайла Ковачевич-Эбонг, Эван Сокол, Мохаммед Мансарай, Флинн Барнард
Жанр:
Триллер, Боевик, Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
18+
В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.
Сегодня
|
17:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, суббота
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, воскресенье
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, понедельник
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
16 февраля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
17 февраля, понедельник
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
18 февраля, вторник
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
19 февраля, среда
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
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