К миграционному центру на Рязанке съехалась полиция и Росгвардия

Фото Дмитрия Дзюбина.

Подписчики сообщают о сотрудниках Росгвардии и полиции на улице Рязанской в районе миграционного центра. Рядом с самим центром — большое количество людей.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, силовики запускают мигрантов в центр по одному, контролируют, чтобы не было давки.

Как пояснили в силовых структурах региона, в миграционном центре проходит рядовое фильтрационно-профилактическое мероприятие.

По нашей информации, скопление мигрантов может быть связано с введением в действие Реестра контролируемых лиц, который заработал 5 февраля.

режим высылки до выезда из России или до восстановления законных оснований пребывания в стране. В реестр вносят информацию об иностранцах, которые утратили законные основания для нахождения в России. К иностранцу, внесённому в реестр, применяетсядо выезда из России или до восстановления законных оснований пребывания в стране.

Примеры причин внесения в реестр:

Истёк срок безвизового пребывания.

Истёк срок действия документов, позволяющих легально находиться в России, или они аннулированы. Примеры документов: виза, разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вид на жительство.

Незаконный въезд в Россию.

Въезд в Россию по реадмиссии без оснований для легального нахождения в России.

Отказ в признании беженцем или лишение статуса беженца.

Отказ в продлении срока предоставления временного убежища.

Лишение временного убежища.

Решение органов власти: о нежелательности нахождения иностранца в России, запрете въезда в Россию, ограничении выезда за пределы России, прекращении российского гражданства при отсутствии легальных оснований находиться в России, сокращении срока временного пребывания, административном выдворении, депортации.

Нахождение в России больше 72 часов иностранца — пассажира круизного судна.

Признание виновным в совершении преступления.

Как разъяснило МВД, с 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории РФ, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны.

Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);

приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

заключать брак;

учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

Предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Также с 5 февраля граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре.