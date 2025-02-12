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К миграционному центру на Рязанке съехалась полиция и Росгвардия
Фото Дмитрия Дзюбина.

К миграционному центру на Рязанке съехалась полиция и Росгвардия

В сторону Зеленстроя — багровая пробка.

Подписчики сообщают о сотрудниках Росгвардии и полиции на улице Рязанской в районе миграционного центра. Рядом с самим центром — большое количество людей. 

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Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, силовики запускают мигрантов в центр по одному, контролируют, чтобы не было давки.

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Как пояснили в силовых структурах региона, в миграционном центре проходит рядовое фильтрационно-профилактическое мероприятие.

По нашей информации, скопление мигрантов может быть связано с введением в действие Реестра контролируемых лиц, который заработал 5 февраля. 

В реестр вносят информацию об иностранцах, которые утратили законные основания для нахождения в России. К иностранцу, внесённому в реестр, применяется режим высылки до выезда из России или до восстановления законных оснований пребывания в стране.
 
Примеры причин внесения в реестр:
  • Истёк срок безвизового пребывания.
  • Истёк срок действия документов, позволяющих легально находиться в России, или они аннулированы. Примеры документов: виза, разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вид на жительство.
  • Незаконный въезд в Россию.
  • Въезд в Россию по реадмиссии без оснований для легального нахождения в России.
  • Отказ в признании беженцем или лишение статуса беженца.
  • Отказ в продлении срока предоставления временного убежища.
  • Лишение временного убежища.
  • Решение органов власти: о нежелательности нахождения иностранца в России, запрете въезда в Россию, ограничении выезда за пределы России, прекращении российского гражданства при отсутствии легальных оснований находиться в России, сокращении срока временного пребывания, административном выдворении, депортации.
  • Нахождение в России больше 72 часов иностранца — пассажира круизного судна.
  • Признание виновным в совершении преступления.

Как разъяснило МВД, с 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории РФ, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны.

Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

  • изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);
  • приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;
  • заключать брак;
  • учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
  • открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

Предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Также с 5 февраля граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в Реестр контролируемых лиц.

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сегодня, в 11:30 +8
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