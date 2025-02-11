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МАСЛЁНКА FEST

МАСЛЁНКА FEST

1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.

Курорт «Заокские поля» приглашает на масштабное празднование масленицы в самом сердце фермы.  

В программе «МАСЛЁНКА FEST»: 

  • Выступление известных артистов фолк-жанра;
  • Зажигательный DJ-сет;
  • Масленичные забавы;
  • Интерактивные зоны для детей и анимация;
  • Творческие мастер-классы;
  • Розыгрыш подарков от партнеров;
  • Живописная территория Курорта «Заокские поля».

Кроме того, все участники, которые посетят мероприятие в аутентичных русско-народных костюмах и поддержат тематику фестиваля -  смогут получить авторский коктейль от «МАСЛЁНКА FEST» в подарок!

Особенностью фестиваля является симбиоз масленичных традиций и нестандартного взгляда на этнические мотивы!

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
1 марта 2025, суббота
12:00
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