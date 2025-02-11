МАСЛЁНКА FEST
1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.
Курорт «Заокские поля» приглашает на масштабное празднование масленицы в самом сердце фермы.
В программе «МАСЛЁНКА FEST»:
- Выступление известных артистов фолк-жанра;
- Зажигательный DJ-сет;
- Масленичные забавы;
- Интерактивные зоны для детей и анимация;
- Творческие мастер-классы;
- Розыгрыш подарков от партнеров;
- Живописная территория Курорта «Заокские поля».
Кроме того, все участники, которые посетят мероприятие в аутентичных русско-народных костюмах и поддержат тематику фестиваля - смогут получить авторский коктейль от «МАСЛЁНКА FEST» в подарок!
Особенностью фестиваля является симбиоз масленичных традиций и нестандартного взгляда на этнические мотивы!
Где и когда?
Тула , Тула
1 марта 2025, суббота
12:00
22 февраля - 2 марта
26 мая - 7 марта 2024
17 августа - 5 марта 2023
8 марта, суббота 00:00
27 февраля - 5 марта
12 февраля - 5 марта