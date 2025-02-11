1 марта в Тульской области на курорте «Заокские поля» состоится премьера аутентичного русского фестиваля «МАСЛЁНКА FEST», вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.

Курорт «Заокские поля» приглашает на масштабное празднование масленицы в самом сердце фермы.

В программе «МАСЛЁНКА FEST»:

Выступление известных артистов фолк-жанра;

Зажигательный DJ-сет;

Масленичные забавы;

Интерактивные зоны для детей и анимация;

Творческие мастер-классы;

Розыгрыш подарков от партнеров;

Живописная территория Курорта «Заокские поля».

Кроме того, все участники, которые посетят мероприятие в аутентичных русско-народных костюмах и поддержат тематику фестиваля - смогут получить авторский коктейль от «МАСЛЁНКА FEST» в подарок!

Особенностью фестиваля является симбиоз масленичных традиций и нестандартного взгляда на этнические мотивы!