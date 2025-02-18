«Не дали рассказать правду!»: героиня шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» о том, что осталось за кадром

Кадр из 4-го выпуска 2-го сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+).

Myslo поехал на место съемок передачи — в дом к Марине Николаевой, — чтобы узнать, платят ли простым людям за участие в шоу и реально ли все то, что показывают на экране.

В декабре 2024 года деревню Березовку Богородицкого района посетили необычные гости: ведьма Соня Егорова, чернокнижник Владислав Череватый и вампир Артем Краснов. Участники проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) приехали к Марине Николаевой — местной жительнице, которая обратилась к ним за помощью из-за необъяснимых явлений в ее доме.

Суть передачи проста: три экстрасенса отправляются к герою эпизода, чтобы выяснить причины паранормальной активности и изгнать зло при помощи ритуалов.

После того как все три участника попытают свои силы в борьбе с бесами, герои шоу оценивают работу медиумов и выставляют им оценки.

Баллы героев и телезрителей суммируются, а затем вносятся в турнирную таблицу. Побеждает экстрасенс, набравший наибольшее количество очков.

— Когда мы переехали в этот дом, сразу заметили странности, — вспоминает Марина. — Наша семья верит в разное, поэтому версию с вмешательством потусторонних сил мы исключать не стали.

Чтобы подтвердить свои опасения, Николаевы оставляли на ночь несколько телефонов с включенными диктофонами и камерами. Наутро, прослушивая записи, жильцы дома различили жуткий шепот и неясный шум. При этом в кадре ни члены семьи, ни домашние животные не появлялись.

— Мы пришли к выводу, что крыша у нас не едет, а все происходящее — реально, — продолжает женщина. — Тогда я и написала в передачу. А как еще решать такую проблему?

К удивлению тулячки, редакторы шоу обратили внимание на ее случай. О судьбе ее семьи создатели не расспрашивали — только уточнили, на что жалуются Николаевы.

Сами съемки прошли в ускоренном режиме: на обряды медиумов и подведение итогов было не более 26 часов.

Мнения о природе жутких происшествий в доме Николаевых разделились. Соня Егорова посчитала, что всему виной неприкаянный дух бывшего хозяина дома. Владислав Череватый решил, что семью терроризирует бес, сидящий в Марине. Артем Краснов обвинил в неурядицах радиоактивную сущность.

Ритуалы у экстрасенсов были разные: ведьма жгла собственный шарф, чернокнижник изгонял нечистого с помощью костра, а вампир попросту забетонировал чернобыльского призрака.

Посмотреть, как это выглядело в передаче, можно тут.

Сейчас в домике на окраине Березовки все спокойно: потустороннее создание больше не тревожит его жителей. И съемками хозяйка дома осталась довольна.

— Операторы, режиссеры, «звуковики» — замечательные ребята, — делится Марина. — О съемочной команде у меня остались самые теплые воспоминания. Редакторы поддерживали со мной связь и после съемок — спрашивали, все ли у нас хорошо. Но это понятно — им для готзала нужно…

Но вот от самих специалистов у Марины остались смешанные впечатления:

— Соня обещала поддерживать нас после завершения съемок — приехать, чтобы «отвязать» душу покойного. Но, покрасовавшись в кадре, ведьма будто испарилась.

Артем, который тоже предлагал содействие, дал мне свой номер телефона и обещал оставаться на связи. Мы договорились созвониться на следующий день после съемок в определенное время. Когда я попыталась поговорить с Артемом, он крикнул в трубку: «Я сплю!» — и сбросил.

Неделю спустя он опять связался со мной, стал отвечать на звонки — в основном мы говорили о том, как чернокнижник Череватый справился со своей работой. Артем всячески пытался на меня надавить, чтобы я сообщила редакторам о неподобающем поведении Владислава. Как только вампир посчитал, что его план удался, он пропал. И объявился Краснов только перед готзалом. Почему? Не знаю.

Зачем было предлагать помощь, если они сами в ней не заинтересованы, неясно.

С Владиславом Череватым мы переписываемся до сих пор. Он периодически пишет мне и узнает, все ли у нас в порядке. Влад — очень простой и открытый человек — что на съемочной площадке, что за чашкой чая на кухне. За свою помощь он ничего не требует.



Кадр из 4-го выпуска 2-го сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

За кадром «Битвы сильнейших» развернулась настоящая драма. Некоторые экстрасенсы пытались всячески дискредитировать «коллег», впутывая Марину в свои интриги, обвиняя ее во лжи и двуличии.

— Я честно рассказала, кто мне помог, а кто нет. Это мое мнение, и я имею на него право! Артем Краснов внаглую врал, что мы каждый день общались по часу после съемок.

После трансляции эпизода фанаты вампира остались недовольны итогами конкурса. Они быстро нашли соцсети Марины и стали обвинять ее во лжи и подкупе.

— Поклонники некоторых экстрасенсов писали, что я решила похайпить на именах их кумиров, — возмущается Марина. — Но мы, коренные туляки, переехали в деревню как раз за другим — за спокойствием и уединением, и хайп нам не нужен.

Обиднее всего, что меня обвиняют в том, что я выбрала Влада из-за денег, которые мне заплатили, — утерев слезы, продолжает Марина. — Одни зрители предполагали, что мы просто актеры и работаем по сценарию.

Но все, что вы видите на экране, — не спектакль. И денег никто никому не платил: ни мы, ни продюсеры шоу, ни экстрасенсы!

Меня обвиняли в том, что я быстро «переобулась»: «Марина прыгает от одного экстрасенса к другому». Но у меня не было возможности рассказать правду. Поймите, оценки мы выставляли сразу после ритуалов — времени на размышления просто не было! К тому же мы сутки провели на ногах, страшно устали и были под впечатлением от происходящего.

Да, сегодня, увидев работу экстрасенсов вне камер, я бы поставила совсем другие оценки. Во время подготовки выпуска я общалась с редакторами и говорила им о том, как поменялось мое мнение об участниках шоу. Но почему-то эти слова в эпизод вставлять не стали — оставили только то, что мы сняли в день основных съемок. Из меня сделали посмешище!

На сообщения хейтеров в соцсетях Марина никак не реагирует — говорит, они ее не задевают.

— Были и письма с поддержкой, — признается женщина. — Их значительно больше. Многие зрители благодарят меня за то, что я открыла им глаза.