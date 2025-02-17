Обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату?

Закон четко не регламентирует этот вопрос, и может сложиться впечатление, что индексацию проводить не обязательно. Так ли это? Рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Если коротко: индексация заработной платы — обязанность всех работодателей без исключения, установленная статьей 134 Трудового кодекса РФ.

По ней все работодатели делятся на две группы: государственные организации (государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения) и все остальные (то есть негосударственные и, в том числе, коммерческие организации).

Для государственных организаций

Для первой группы порядок индексации должен быть определен отдельным нормативным актом, который будет распространяться на конкретную организацию. Это может быть приказ или распоряжение о проведении индексации государственного органа, в ведении или подчинении которого находится организация.

Для коммерческих организаций

Для коммерческого сектора таких отдельных нормативных правовых актов нет. Трудовой кодекс РФ позволяет этим работодателям самостоятельно решить, как проводить индексацию у себя в компании. Но провести такую индексацию все равно нужно, и она должна быть связана с повышением уровня реального содержания заработной платы из-за роста потребительских цен на товары и услуги.

Сама индексация может выглядеть по-разному. Вот как звучит определение Верховного суда РФ: «Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает никаких требований к механизму индексации, поэтому работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности» (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017).

Следовательно, работодатель сам для себя решает, в каком виде проводить индексацию.

Индексация за счет премий

Часто работодатели закрывают вопрос индексации за счет премий, что тоже не противоречит требованиям закона, если такой порядок индексации закреплен в организации.

Верховный суд РФ: «Исходя из буквального толкования положений ст. 134 ТК РФ индексация — это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п.». Иными словами, просто увеличивая работникам оклады или выплачивая премии, работодатель может доказывать, что он выполняет требования, установленные статьей 134 Трудового кодекса РФ.

Тем не менее, чтобы избежать рисков, лучше все же не просто повышать оклады и выплачивать премии, но и прописывать порядок такой индексации, на который впоследствии можно ссылаться. В противном случае выплата премий или повышение окладов может быть признано никак не связанным с процедурой индексации заработной платы в вашей организации.

Локальный нормативный акт для проведения индексации

Чтобы провести индексацию в коммерческой организации, нужно разработать отдельный локальный нормативный акт или включить условия индексации в действующий локальный акт (например, в Положение об оплате труда). Закон не говорит о том, что должно быть указано в этом локальном акте, но исходя из задач, которые нужно решить с помощью документа, в нем стоит определить:

Периодичность проведения индексации. Учитывая цель индексации (обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги), индексацию заработной платы рекомендуется производить ежегодно;

Срок проведения индексации

Порядок проведения индексации. Необходимо определить механизм проведения индексации и установить размер индексации (или указать, как и чем он определяется). Здесь могут быть разные варианты: установление процента от оклада, повышение размера заработной платы в твердой сумме и так далее. Работодатель вправе выбрать наиболее удобный для себя способ и описать его в локальном акте или коллективном договоре.

Индексация — императивная обязанность

Важно еще раз отметить, что закон не ставит индексацию заработной платы в зависимость от желания или возможности работодателя. Индексация заработной платы должна производиться в отношении всех сотрудников, которые работают по трудовым договорам.

Верховный суд РФ в Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2019 N 89-КГ18-14: «Cтатьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации установлена императивная обязанность работодателей, в том числе не относящихся к бюджетной сфере, осуществлять индексацию заработной платы работников в целях повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности».

Верховный суд указал: «право работника на индексацию заработной платы не зависит от усмотрения работодателя, то есть от того, исполнена ли им обязанность по включению соответствующих положений об индексации в локальные нормативные акты организации. Работодатель не вправе лишать работников предусмотренной законом гарантии повышения уровня реального содержания заработной платы и уклоняться от установления порядка индексации».

Соответственно, индексация должна быть проведена в любом случае, независимо от того, есть ли в организации установленный порядок по ее проведению или нет.

Отсутствие индексации заработной платы может послужить основанием для привлечения работодателя к ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При выявлении такого нарушения инспекционный орган может обязать работодателя установить порядок индексации и провести индексацию в установленном порядке.