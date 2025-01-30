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Тайга, или Провинциальные анекдоты

Тайга, или Провинциальные анекдоты

28 февраля в Городском концертном зале покажут спектакль «Провинциальные анекдоты» по пьесе Александра Вампилова.

Вампиловские «анекдоты» — точный образец русской комедии, которая не только по-настоящему смешит, но даёт возможность говорить о самых серьёзных вещах.

«Провинциальные анекдоты» — два полноценных представления в одном спектакле. Их объединяют истории из жизни командированных 60-х годов 20 века. Все герои встречаются в глухой провинции, в типичной гостинице.

«Случай с метранпажем»
Непредвиденные обстоятельства заставляют постояльцев, футбольного фаната и девушку, оказаться в одном номере. Однако, по правилам советских гостиниц, после 11 вечера все гости должны находиться у себя в номерах. Администратор гостиницы, узнав об этом, прибежал просить взятку. Получит ли Калошин «на лапу» и чем так напугало название организации, в которой работал один из гостей, а также куда заведут его причудливые размышления на эту тему?

«Двадцать минут с ангелом»
Проснувшиеся постояльцы в гостиничном номере, страдают самым обычным похмельным синдромом, который усугублён отсутствием денег. Одолжить сумму решительно не получается. Неожиданно, одному из «болеющих», приходит в голову закричать на всю площадь в открытое окно просьбу о помощи в виде небольшой суммы денег. Как ни странно, они её получат. А вот воспользуются ли они предложенными деньгами и как поступят с меценатом, узнаем из непредсказуемой развязки.

Спектакль идёт с антрактом.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
28 февраля 2025, пятница
19:00
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