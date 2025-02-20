Красный шелк
Премьера:
20.02.2025
Режиссер:
Андрей Волгин
Актеры:
Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа, Светлана Чуйкина, Евгений Сидихин, Самвел Мужикян, Константин Милованов
Жанр:
Детективы, Боевик, Приключение
Возрастные ограничения:
16+
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, четверг
21 февраля, пятница
22 февраля, суббота
23 февраля, воскресенье
24 февраля, понедельник
25 февраля, вторник
26 февраля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
20 февраля, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Люксор Тула
|
10:40
13:30
16:20
19:10
20:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
13:20
16:00
19:00
22:00
21 февраля, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Люксор Тула
|
10:40
13:30
16:20
19:10
20:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
22 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
23 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
24 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
25 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
26 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:20
16:25
19:30
22:35
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
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