  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Красный шелк - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Красный шелк

Красный шелк

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Андрей Волгин
  
Актеры:
Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа, Светлана Чуйкина, Евгений Сидихин, Самвел Мужикян, Константин Милованов
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Приключение
  
Возрастные ограничения:
16+
 

1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, четверг
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
13:20
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Люксор Тула
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, пятница
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:10
Люксор Тула
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, воскресенье
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, понедельник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Дети леса
6 - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Лотерея
29 января - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Абсолютный хищник
13 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 22 февраля 2023
Майский
Субстанция: Идеал
10 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 19 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.