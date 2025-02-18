Тулерпетон и другие: какие динозавры обитали на территории современной Тулы

Фото Дарьи Лашкевич.

В атриуме кремля прошел спецпоказ документального фильма «Песковские динозавры и их окружение». Поговорили с автором, чтобы узнать о тульских динозаврах.

В Тулу фильм привез Алексей Пахневич — один из создателей ленты и старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН. Показ прошел при поддержке Тульского областного краеведческого музея.

В перерыве между сериями — всего их две, — Алексей подробнее рассказал о песковских находках, а затем провел «вопрос-ответ» со зрителями.

Если вы не успели посетить показ-лекцию, не спешите огорчаться — обе серии можно без труда найти в интернете и посмотреть бесплатно.

Myslo тоже поговорил с Алексеем Пахневичем и узнал, как проходили съемки фильма и какие динозавры обитали на территории современной Тулы.

— Каковы перспективы палеонтологии в России? Почему о наших «палеоземляках» так мало говорят?

— Перспективы российской палеонтологии огромны: у нас большая территория, которая исследована далеко не на все 100%. Иногда уникальные находки обнаруживают не в труднопроходимых лесах, а в европейской части страны — даже в Москве.

На мой взгляд, в информационном плане у нас недостаточно налажено сообщение между наукой, СМИ и далее — широким кругом читателей. Чаще мы видим новости о новых открытиях в этой области из иностранной прессы, потому что там хорошо отлажен механизм перехода фактов и цифр в научно-популярный материал. Поэтому у российской публики возникает ощущение, что у нас ничего нет.

На самом деле это не так. Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН, в котором я работаю, сейчас активно пишет о современных открытиях и работах исследователей.

На протяжении всей истории палеонтологии в России было сделано множество интересных находок. Самые крупные местонахождения динозавров — Сибирь, Дальний Восток, Тыва, Якутия.

— Как вам пришла идея создания фильма?

— Решающим фактором стало обнаружение настоящей палеонтологической жемчужины — очень необычное местонахождение в Подмосковье, с богатой фауной и флорой, где было найдено более 30 видов растений. Такого в истории отечественной палеонтологии еще не было.

На территории европейской части России (в том числе Московской и Тульской областей) в основном отложения морские. Это место уникально тем, что в середине юрского периода на месте современной Коломны была небольшая суша, где жили не только водоплавающие, но и наземные животные. На этом участке были обнаружены более древние морские отложения каменноугольного периода.

В этих известняковых полостях нашли когти и зубы ричардоэстесии— мелкого хищного динозавра, затем позвонки крупного растительноядного завропода — предположительно, диплодока.

Также мои коллеги нашли остатки растительного происхождения. Теперь мы можем представить, как выглядела жизнь на этом месте миллионы лет назад!

Идея фильма пришла ко мне после выставки в Коломенском краеведческом музее — «Сквозь миллионы лет: жизнь до и после динозавров». Так как подлинники находок хранятся в другом месте, в качестве иллюстраций мы использовали реконструкции динозавров, найденных в Песках. Тогда я понял, что информации о таком нетривиальном событии крайне мало.

Стало как-то даже обидно: событие сенсационное, но о нем никто не говорит.

Еще на создание фильма меня подтолкнули недостатки любительских научно-популярных роликов о «динозаврах-земляках»: информация в них либо неполная, либо недостоверная.

Мне было важно побывать на реальных местах раскопок и поговорить с коллегами, которые приложили руку к настолько значимому событию.

Фильм можно бесплатно посмотреть в Сети.

— Как проходили съемки?

— Мне, автору идеи, со сценарием помогала Наталья Борисовна Мазурова, сотрудник Коломенского краеведческого музея. Елена Тарасова, корреспондент коломенского телеканала, стала режиссером фильма и занялась пост-продакшеном.

Съемки стартовали в 2022 году, осенью, в Коломне. После небольшого перерыва, в 2023 году работы возобновились.

Снимали на улицах города, в пригороде, в карьере близ ж/д станции «Пески», где располагается то самое уникально местонахождение, и в стенах московского палеонтологического музея.

Наконец, в конце прошлого года фильм показали в эфире «Коломна ТВ».

— Почему вы решили приехать с показом фильма в Тулу?

— Мне хотелось, чтобы о таком важном палеонтологическом событии узнало как можно больше людей. Я посмотрел по картам: от «Песков» до Тулы всего 125 км. Так что мы можем предполагать, что юрские туляки и коломенцы принадлежат к одним видам!

— А что насчет Тулы? Кто водился в нашей области?

— В Тульской области тоже есть отложения юрского периода, но такие же морские, как и в Московской области. Отложения предыдущего, каменноугольного, периода в этих местах довольно богаты на кораллов, иглокожих, брюхоногих и других.

В Туле есть свой легендарный зверь — тулерпетон.

Это примитивная амфибия, одна из первых жительниц суши с четырьмя конечностями.



Такой земноводный тулячок гулял по области примерно 364,7 млн лет назад .

Еще в Тульской области найдено много беспозвоночных животных — еще более древних, чем динозавры. Например, гигантские головоногие моллюски — их вы можете увидеть в экспозиции Тульского областного краеведческого музея.

— Планируете новые документальные проекты о палеонтологии в ближайшем будущем?

— Научно-популярной деятельностью я занимаюсь еще со студенческих времён. Сначала это были книги и статьи в журналах. Сейчас, когда на написание полноформатных трудов времени не хватает, я читаю научпоп лекции, веду популяризаторскую группу во «ВКонтакте», снимаю видеоролики. Так что останавливаться на достигнутом не планирую!