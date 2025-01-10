Александр Малинин
23 февраля на сцене Городского концертного зала выступит
Александр Малинин.
Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной
звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями
отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов,
Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом
Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными
памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента
Российской Федерации, Государственной думы России и других
Правительственных Государственных структур. Как артист, имеющий
самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин,
был награжден международным призом The World Music Awards.
Его творчество органично сочетает традиции русского романса и
современное звучание.
Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая
возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье,
это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и
следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на
протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся
все более проникновенными, глубокими и совершенными.