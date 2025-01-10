23 февраля на сцене Городского концертного зала выступит

Александр Малинин.



Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной

звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями

отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов,

Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом

Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными

памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента

Российской Федерации, Государственной думы России и других

Правительственных Государственных структур. Как артист, имеющий

самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин,

был награжден международным призом The World Music Awards.



Его творчество органично сочетает традиции русского романса и

современное звучание.



Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая

возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье,

это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и

следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на

протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся

все более проникновенными, глубокими и совершенными.



