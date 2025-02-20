  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Екатерина Великая - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Екатерина Великая

Екатерина Великая

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Морад Абдель-Фаттах
  
Актеры:
Анна Михалкова, Ольга Лерман, Эюб Фараджев, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов, Роман Борзовский, Владимир Котов, Хюсейин Дилбер, Дарья Левина
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой?

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
21 февраля, пятница
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
22 февраля, суббота
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
23 февраля, воскресенье
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
24 февраля, понедельник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 26 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
22 - 23 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Абсолютный хищник
13 - 23 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Дети леса
6 - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 22 февраля 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.