Екатерина Великая
Премьера:
20.02.2025
Режиссер:
Морад Абдель-Фаттах
Актеры:
Анна Михалкова, Ольга Лерман, Эюб Фараджев, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов, Роман Борзовский, Владимир Котов, Хюсейин Дилбер, Дарья Левина
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
12+
После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
|Люксор Тула
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
21 февраля, пятница
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
|Люксор Тула
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
22 февраля, суббота
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
|Люксор Тула
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
23 февраля, воскресенье
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
|Люксор Тула
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
|Люксор Тула
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
24 февраля, понедельник
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Люксор Тула
|
12:30
16:30
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
19:45
21 февраля, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Люксор Тула
|
12:30
16:30
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
19:45
22 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Люксор Тула
|
12:30
16:30
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
16:20
20:10
23 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Люксор Тула
|
12:30
16:30
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
16:20
20:10
24 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
19:50
25 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
19:50
26 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16:20
19:50
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