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Утро в Туле
21 февраля: искусство в игольном ушке и открытие первой за столетие гробницы фараона

21 февраля: искусство в игольном ушке и открытие первой за столетие гробницы фараона

Доброе утро! Радуемся пятнице и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле будет облачно с прояснениями и до -5 градусов. В субботу станет чуть больше облаков, и температура воздуха опустится до -3, а в воскресенье станет солнечно и так же до -3.

В мире искусства существует множество направлений, но лишь немногие из них могут похвастаться такой уникальностью, как микроминиатюра. И именно в этом редком и удивительном жанре блестяще себя проявляет Николай Савидов, известный как «Левша из Балхаша». Этот талантливый мастер уже более 40 лет создает невероятные произведения, которые помещаются в игольное ушко.

Савидов — единственный в Казахстане художник, посвятивший свою жизнь этому искусству. Его коллекция насчитывает около двух тысяч работ, каждая из которых поражает воображение. В игольном ушке Николай умудряется разместить не только шахматные фигуры и сердечки, но и яхты, грачей и множество других миниатюрных объектов. Эти творения требуют не только невероятной точности и терпения, но и настоящего художественного видения.

Каждая работа Савидова — это результат долгих часов кропотливого труда. Мастер использует специальные инструменты и техники, позволяющие ему работать с мельчайшими деталями. Его микроминиатюры становятся настоящими шедеврами, которые можно рассматривать часами, открывая для себя новые грани и детали.

Пятница вместе с Cris Cab - Liar Liar.

Недавнее открытие в Египте стало настоящим событием для археологического мира: впервые за 100 лет была найдена гробница фараона Тутмоса II, одного из самых значительных правителей древнего Египта. Погребальное сооружение, датируемое серединой II тысячелетия до нашей эры, было обнаружено в 2022 году, однако его принадлежность оставалась загадкой до недавнего времени.

Фараон Тутмос II, правивший в XVIII династии, известен своими военными победами и культурными достижениями. Его мумию нашли еще в 1881 году, но гробница, где он был захоронен, долго оставалась нераскрытой. После его погребения произошло наводнение, которое повредило и переместило содержимое гробницы, что усложнило дальнейшие исследования.

Недавние раскопки позволили обнаружить артефакты с упоминанием Тутмоса II и его главной жены, что подтвердило принадлежность находки именно этому фараону. Археологи надеются, что гробница поможет пролить свет на жизнь и правление Тутмоса II, а также даст новые данные о погребальных традициях древнего Египта.

Это открытие стало знаковым событием для археологии и привлекло внимание как специалистов, так и широкой общественности. Последний раз гробница фараона была открыта в 1922 году, когда мир узнал о великолепии захоронения Тутанхамона. 

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