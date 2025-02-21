Читать пальцами и видеть звуками: как работает библиотека для слепых в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo побывал в Тульской областной специальной библиотеке для слепых и узнал, что помогает незрячим людям учиться, играть и даже смотреть кино.

Проводником в мир тактильных образов стала Елена Брешенкова — заведующая библиотекой для слепых и тифлокомментатор высшей категории.

— Мы стараемся сделать все, чтобы незрячие люди не чувствовали себя оторванными от окружающего мира, — говорит Елена Николаевна. — Водим их в музеи, устраиваем мастер-классы, показываем кино.

Высшая похвала для нас — услышать от незрячего человека: «Я увидел(-а) это!»

Читать

Сегодня спецбиблиотека насчитывает 150 тысяч книг специальных форматов: рельефного-точечного шрифта (РТШ), «говорящие книги» на флеш-картах, издания, напечатанные укрупненным шрифтом, рельефно-графические пособия, тактильные рукодельные книги. Тематика литературы самая разная: есть романы для души, есть захватывающие детективы, фантастика, исторические и краеведческие издания.

Книги рельефно-точечного шрифта незрячие читают на ощупь подушечками указательных пальцев, а печатают их на специальных брайлевских принтерах.

Как это работает

Сначала плоскопечатный текст преобразуют в рельефно-точечный, а затем переносят на специальную бумагу с помощью брайлевского принтера.

Если нужно получить рельефно-графическое изображение, процесс иной. Картинку предварительно распечатывают на рельефообразующей бумаге на обычном принтере, а затем получившийся лист подают в нагреватель. Вот такой, например:

Части изображения, закрашенные черным, набухают и становятся выпуклыми.

Таким способом можно печатать и картинки, и детализированные карты!

Издание с рельефно-графической картой Китая из фонда библиотеки.

Помимо обычных книг, в библиотеке есть более тысячи развивающих тактильных рукодельных книжек-игрушек.

На одной странице — укрупненный плоскопечатный текст, продублированный шрифтом Брайля. На другом листе — объемная иллюстрация из материалов, максимально приближенных по тактильным свойствам к оригиналу. Важно, чтобы люди и животные были изображены реалистично и обращены к читателю, — наощупь опознать одноногого и однорукого персонажа в профиль не так-то просто!

В нижнем углу страницы — пуговка или простая геометрическая фигура. Так читатель не перевернет книгу вверх тормашками.



В руках у Елены детская Библия — пример тактильной книжки-игрушки.

— Книжки-игрушки библиотека делает с 1992 года, — рассказывает Елена Брешенкова. — А в 2015-м мы выпустили книжку «Приключения Сверчка-Золотого жилетика». Текст сказки нам прислал сам автор — болгарская писательница Маргарита Павлова. Она нашла сайт нашей библиотеки в интернете и так впечатлилась, что пожертвовала свои рассказы для наших юных читателей. За эту книгу мы получили премию.

Читать книги можно не только пальцами, но и слушать. Для этого существуют специальные тифлосредства: электронная лупа, читающие машины, тифлофлешплеер, маркер-диктофон.



Маркер-диктофон (слева) считывает код тактильной метки (синий стикер на картине) и озвучивает записанную на нем информацию. Одна такая чудо-ручка спокойно вмещает «Тихий Дон» Шолохова целиком.

Тифлофлешплеер — главное устройство для чтения «говорящих» книг, которое пользуется особой популярностью среди читателей библиотеки.

Если читатель не может прийти в библиотеку самостоятельно, персонал доставляет РТШ-литературу прямо на дом лично или по почте.

Писать



Всего шесть точек складываются во все буквы русского алфавита, арабские цифры, знаки препинания и спецсимволы.

Писать незрячие тоже умеют. Для этого нужно всего три вещи: специальный прибор, грифель и особая бумага. Лист зажимают в подобие трафарета, а потом на нем продавливают нужную комбинацию точек.

Главная сложность состоит в том, что писать придется в зеркальном отображении и справа налево.



На таком тренажере незрячие или слабовидящие дети учат азбуку — «точки» можно вынимать и переставлять.

— Некоторые люди — в основном те, кто поздно ослеп, — могут научиться писать, но испытывают трудности в чтении, — признается Елена. — Для тех уникумов, кто в совершенстве освоил рельефно-точечный шрифт, на базе библиотеки проводят конкурс чтеца по Брайлю.

В музее библиотеки есть даже печатная машинка по Брайлю — «Мария» — советского производства. Сейчас такими практически не пользуются: в ходу брайлевские принтеры и обычные смартфоны с голосовыми помощниками.

Играть, творить, говорить

Елена Николаевна предпочитает называть библиотеку центром досуга для незрячих людей. На базе спецбиблиотеки действует множество клубов: шахматно-шашечный, поэтический, музыкальные — ансамбль русской песни и «Гармония звука».

В последнем клубе занималась Анна Багдасарян — незрячая пианистка из Тулы, историю которой Myslo уже рассказывал.



Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого проводят праздники и занятия для подопечных библиотеки.

Есть и кинозалы, где много лет показывают фильмы с тифлокомментариями.

— Задача тифлокомментатора состоит в кратком и емком описании происходящего на экране, — объясняет Елена. — Важно не давать оценку действиям персонажей и не делать выводы за зрителей. Если персонаж плачет от смеха, мы говорим просто: «Герой смеется, по его щекам бегут слезы».

Валентина Ивановна, председатель библиотечного совета:

Валентина — Каждую среду библиотека устраивает для нас мероприятия: лекции искусствоведов, консультации юристов, походы в музей, поездки на экскурсии. Здесь мы можем найти занятие по душе и общаться с такими же незрячими!

Общение — один из способов познать окружающий мир для слепого. Чтобы заговорить с незрячим, необходимо представиться: назвать свое имя, возраст, описать внешность. Можно положить руку на плечо — так вы обозначите свое присутствие. Если незрячий с сопровождающим, обращайтесь только к слепому — воспринимайте собеседника как равного!

— Некоторые люди думают, что слепые во многом уступают зрячим, — говорит Елена. — Однако это совсем не так! Посетите наш «Трогательный зал» (ул. Оружейная, 54) — вы удивитесь, какие изделия они мастерят в различных техниках!

Мы помогаем учащимся с нарушениями зрения. В нашем тифлоинформационном центре можно заказать перевод учебных пособий на шрифт Брайля. Еще у нас есть студия звукозаписи, где профессиональной чтец начитывает художественные произведения и обучающие материалы.