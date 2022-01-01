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Почка

Почка

Премьера:
01.01.2022
 
Режиссер:
Мария Шульгина
  
Актеры:
Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин, Степан Девонин, Дмитрий Лысенков, Янина Лакоба, Григорий Чабан, Сергей Двойников, Валерия Федорович, Ирина Бякова, Светлана Первушина, Мария Рассказова, Иван Дементьев, Дмитрий Первушин
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Инспекторша пожарной безопасности Наталья Кустова (Любовь Аксенова) ради выгоды готова идти даже по головам близких людей. Однако ее эгоистическое отношение к жизни стреляет по ней же, когда она узнает, что ей срочно нужна пересадка почки. По законам РФ отдать свой орган может только близкий человек. Наталья же своим поведением отвернула от себя всех вокруг, и поэтому достать новую почку будет непросто. Трагикомедия от шоураннера Авдотьи Смирновой с очень нетипичной для российских кино и сериалов главной героиней. Смотреть «Почку» стоит в первую очередь ради темпераментной игры Любови Аксеновой: актриса отрывается в роли патологически плохого человека, который изо всех сил не хочет вставать на правильный путь, несмотря на все знаки вселенной.

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