Где поесть: пробуем еду из непопулярных кафе с улицы Пирогова

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

В комментариях под предыдущим выпуском «Где поесть» читатель пишет:

«Хотелось бы обзор заведений низкой ценовой категории, не только ресторанов. Там и так все были. А вот что подают, например, в кафе на ул. Пирогова или рюмочных с окраин города, узнать интересно! Сам туда не пойдешь, а любопытство берет».

Действительно, пора спуститься с небес на землю и поесть в местах попроще.

Сегодня в поисках заведений с доступными ценами Myslo прогуляется вверх по ул. Пирогова до ул. Льва Толстого. Брать будем (по возможности) традиционное «первое-второе-компот».

Myslo пробовал еду в:

Чек: 700 руб.

Время ожидания: 9 мин.

Наткнуться на домашнее кафе случайно не получится — ни вывески, ни других атрибутов заведения питания. Если бы не сотрудник, заметивший нас с противоположной стороны улицы и остановившийся рассмотреть пришельца, мы бы подумали, что ошиблись адресом.

Обеденный зал располагается в левом крыле частного дома — кухня, судя по всему, в правом. Внутри — шесть-семь длинных столов на четыре-шесть персон, небольшая барная стойка, телевизор и пара колонок.

Мы заказали суп Кюфта-бозбаш, салат «Столичный», хлебную корзину и черный кофе.

Первым принесли кофе — горячий, крепкий и немного горький. Еще через минуту на столе оказался салат и хлеб. Сдобу тут пекут сами — это плюс. Минус — лепешка немного заветрилась.

Салат напоминает домашний оливье. Главное отличие в том, что в «Столичный» вместо вареной колбасы кладут куриное филе и свежие огурцы. Придраться не к чему: салат свежий и вкусный.

Еще через пять минут подали горячее.

Кюфта-бозбаш — это традиционный азербайджанский суп, главная фишка которого — густой бульон, крупные тефтели и целиковый картофель.

Здесь его готовят на уровне: просто и сытно. Особенно понравились мясные шарики: внутри каждого — кислая ягодка алычи. Единственное, что может оттолкнуть привередливого едока, это специфический запах баранины.

За него и вчерашние лепешки ставим четверку.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Чек: 220 руб.

Время ожидания: 2 мин.

Мы доверились отзывам на «Картах» и шли в «Аленку» с уверенностью, что попадем в чистую и просторную столовую. Снаружи здание действительно выглядит достойно, но вот внутри царит беспорядок, напоминающий декорации из сна. Потрепанные мягкие игрушки, разношерстные стулья, столы, парты и шкафы, увядшие цветы, будто с подоконников в подъезде… Но главный экспонат — трехцветная «муся», пристально наблюдавшая за нашей трапезой с пустого холодильника для мороженого.

К чистоте на кухне и в зоне раздачи тоже есть вопросы. У крошечной (по сравнению с остальным помещением) кассы вежливый работник в строительных перчатках погрел нашу лапшу (другого супа не было), налил морс и положил оливье из полупустой гастроемкости. Разжиться приборами, хлебом и салфетками можно здесь же.

Еда оказалась лучше, чем мы себе представляли. Вполне съедобный салат с, насколько мы можем судить, огурцами домашней консервации и добротной «докторской». Куриный бульон тоже неплох (правда, курица устала плавать в нем еще вчера, а лапша немного разбухла). Морс подвел — розовая вода с намеком на фруктово-ягодный вкус.

Главное достоинство «Аленки» — доступные цены. Изголодавшийся трудяга досыта объестся рублей за 500. Более того, заведение пользуется популярностью: пока мы трапезничали, в столовую зашли несколько посетителей и сделали заказы.

Мы же «постоянниками» «Аленки», увы, не станем. За неопрятный зал, посторонних посетителей (да, «муся», мы про тебя!) и посредственный морс ставим «удовлетворительно».

Оценка: 3 из 5 баллов.





Чек: 380 руб.

Время подачи: 13 мин.

Найти свободный столик оказалось проблематично — не из-за тусклого освещения и отсутствия окон, а из-за большой посадки гостей.

Мы заказали соленый салат (что бы это ни значило), лагман и черный чай.

Первое и второе принесли через восемь минут. Салат оказался обычной нарезкой солений — зато каких! Сочные огурцы с остринкой и суперсоленые хрустящие помидоры нам очень понравились — в качестве закуски к основному блюду самое то.

Порция лагмана оказалась куда больше, чем мы ее представляли. В меню предусмотрено два объема — полноценная порция и половинка. Мы остановились на втором варианте.

Лагман — домашняя лапша с мясом (обычно это баранина или говядина), овощами, зеленью и плотным бульоном. Вкус этого блюда сложно спутать с чем-то другим за счет особой смеси специй.

Лагман в «Берлоге» нам очень понравился: крупная лапша напоминает яичную, говядина буквально тает во рту.

Чай принесли последним. За 50 рублей мы получаем чайничек горячего душистого отвара.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Чек: 235 руб.

Время подачи: 4 мин.

В кафе «Окжел» ходят не столько есть, сколько пить. В меню — крепкий алкоголь на розлив, дешевые снеки и еда (скорее, закуска).

Сначала мы немного растерялись: кафе кормит только сосисками да пельменями. Но радушная кассир подсказала нам актуальный ассортимент гарниров и предложила хлеб. Мы взяли пару рыбных котлет и отварную картошку.

Картошка вполне съедобная — за 35 рублей так вообще подарок. А вот рыбные котлеты нам понравились куда меньше: серый полуфабрикат горчит и разваливается во рту. Дешевый кетчуп ситуацию, увы, не исправил.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Чек: 750 руб.

Время подачи: 12 мин.

В «Сказке востока» мы взяли борщ, овощной салат Чобан и чай с мятой.

Вместе с приборами нам принесли половину тандырной лепешки. Приятный бонус к супу!

Салат Чобан — это овощное ассорти с зеленью. Огурец, болгарский перец, красный лук и кинза показали себя хорошо, а вот томаты показались нам немного жухлыми. Впрочем, на вкус салата это никак не повлияло.

К борщу подали целую соусницу майонеза. Правда, мы предпочли есть суп без него — уж очень необычный у него вкус — сладковато-овощной, с огромными кусками мягкой говядины.

Мяту в чае мы не почувствовали. Зато вместо нее к напитку положили лимон.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самый большой чек — «Сказка востока» (750 руб.).

Самый маленький чек — «Аленка» (220 руб.).

Самый вкусный обед, по мнению Myslo, — «У Салмана» и «Берлога».