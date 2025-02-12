28 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» в восьмой раз пройдёт профессиональный патриотический турнир серии «Битва за Тулу» — «Битва за Тулу „Операция Орешник“».

В программе — 10 захватывающих поединков с участием сильнейших спортсменов со всей страны. Это победители и призёры соревнований самого высокого уровня, мастера спорта РФ, участники СВО, ветераны боевых действий. Они разделят октагон в битве за звание сильнейших.

Турнир посвящен 80-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества.