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Битва за Тулу

Битва за Тулу

28 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» в восьмой раз пройдёт профессиональный патриотический турнир серии «Битва за Тулу» — «Битва за Тулу „Операция Орешник“».

В программе — 10 захватывающих поединков с участием сильнейших спортсменов со всей страны. Это победители и призёры соревнований самого высокого уровня, мастера спорта РФ, участники СВО, ветераны боевых действий. Они разделят октагон в битве за звание сильнейших.

Турнир посвящен 80-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества.

 

Где и когда?
Тула Арена
28 февраля 2025, пятница
19:00
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