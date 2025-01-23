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Сатья. Любовь. Отношения и успех

Сатья. Любовь. Отношения и успех

26 февраля в Городском концертном зале выступит Сатья — специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений.

Сатья — эксперт по нескучной семейной психологии, с 2005 года даёт лекции в более чем 20-ти странах мира, у него более 4,5 миллионов подписчиков на Youtube, является автором 17-ти книг, 30 лет женат на одной женщине (а это уже талант).

Жизнь в мегаполисе сегодня заставляет нас постоянно куда-то бежать и достигать каких-то результатов. Сегодня не успел — завтра уже не надо. Останавливаться крайне опасно — поток успешных, результативных и осознанных выкинет тебя на обочину жизни.

В этом марафоне мы частно жертвуем отношениями с друзьями, семьей и с самим собой. А если случается чудо и на беговой дорожке встречаешь любовь, то зачастую не знаешь, что с этим делать — как построить те самые правильные, гармоничные и счастливые отношения — нам не преподают не в школе ни в институте, а набранные за время бега травмы и комплексы только отдаляют нас от семейного счастья.

Волшебной таблетки нет. Но есть возможность попробовать разобраться, получить базовые знания и задать те вопросы, которые накопились. Посетите семинар Сатьи и сделайте первый шаг к своему семейному счастью.

Стоимость: от 2500 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
26 февраля 2025, среда
19:00
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