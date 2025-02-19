Вся правда о правильном питании: диетолог о вреде фруктов, неполезной молочке и голодании

— Я занимаюсь эндокринологией с 2013 года, а диетологией — с 2015 года. Эти направления тесно связаны. Занимаюсь профилактикой лишнего веса у подростков. К сожалению, современные дети чуть ли не с рождения приучены к фастфуду и трансжирам. И ко мне часто приводят подростков с уже явными гормональными нарушениями, выпадающими волосами, отсутствующими месячными у девочек.

Еще Авиценна говорил, что «лекарство должно быть едой, а еда — лекарством!» и что мы «ложкой роем себе могилу». За тысячи лет ничего не изменилось, вернее, изменилась еда и ее качество. И да, мы стали есть больше. А проблема лишнего веса стала глобальной.

Все мы знакомы с принципами правильного питания, наверняка каждый пробовал сидеть на какой-то диете, разгрузочных днях. Например, человек хочет похудеть, поэтому ежедневно пьет на ночь кефир, не задумываясь над тем, что у него может быть непереносимость лактозы. И такая особенность организма провоцирует задержку жидкости, патогенная микрофлора в кишечнике разрастается, провоцируя воспаление стенок кишечника.

Я бы предостерегла устраивать разгрузочные дни на яблоках. Это сомнительный способ оздоровиться. В яблоках, как и в любых фруктах, много фруктозы, это провоцирует повышенный выброс инсулина, брожение в кишечнике. И на выходе человек усугубляет нарушения в обмене веществ и даже будет поправляться.

Разгрузочный фруктовый день — это стресс для организма. Я рекомендую в разгрузочные дни не монодиету, а просто уменьшать порции, чтобы суточный калораж не превышал 900 ккал.

Многие мои пациенты жалуются, что «сидят на диетах», но ничего не помогает. Тут ключевое слово — «сидят». Я бы даже сказала, мучаются. Для них это не добровольный осознанный выбор и наслаждение выбранными продуктами, а жесткое ограничение с регулярными срывами с этой ненавистной диеты.

Правильное питание — это не что-то временное, из серии «вот я пару месяцев посижу на овощах и похудею, а потом буду есть как раньше», нет. Правильное питание — это образ жизни.

Помните, раньше рекламировали начинать свой день со стакана свежевыжатого сока? Как диетолог не советую этого делать. Любой фруктовый сок провоцирует избыточный выброс инсулина, в дальнейшем — развитие инсулинорезистентности. Полезнее просто съесть апельсин.

От ананаса худеют — это тоже миф. Самые безопасные фрукты те, где много клетчатки. Ананас к ним не относится, в нем очень много фруктозы. Что лучше съесть — ананас или яблоко? Я скажу: «Яблоко».

Современные овощи и фрукты из супермаркетов уже не являются полноценными источниками витаминов и микроэлементов. Но они все равно лучший выбор, нежели фастфуд. Я советую выбирать сезонные местные овощи и фрукты. И ягоды! В них, помимо витаминов, содержатся микроэлементы. И они отлично сохраняют свои полезные свойства в замороженном виде. Хорошо, если у вас есть дача и там грядки с клубникой, кусты смородины и антоновские яблоки. А в несезон, к сожалению, без комплексных добавок витаминов и микроэлементов мы не обойдемся.

Если хочешь похудеть — ешь овощи. Вот это не миф, а чистая правда.

От капусты, кабачков, сельдерея, салата не поправишься. И даже картошку я не списываю из меню, потому что она — сложный углевод, от нее сахар повышается гораздо медленнее, чем от фруктов.

Хочешь быть здоровым — не ешь продукты с дрожжами. И это чистая правда. Лично я не ем хлеб и мучное совсем. В нашем кишечнике живет множество различных бактерий и грибов, некоторые полезные, некоторые условно патогенные. В идеале они существуют в определенном балансе, каждый выполняет свою роль в переваривании пищи и усвоении полезных веществ из нее. Но из-за различных причин состав микробиома может изменяться. Хороших полезных бактерий вдруг стало меньше, а грибы быстро разрослись. И вот уже вас мучает вздутие, запоры, отрыжка, у вас не усваиваются полезные вещества и в перспективе может развиться, например, анемия.

Кандидоз — инфекционное заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибками рода Candida — может быть не только в кишечнике, но и в полости рта, в половых органах, на коже. И вылечить его довольно сложно. Кстати, грибы очень любят сладости, мучное и молочное. Если у вас кандидоз, то придется применять и таблетки, и диету одновременно.

Правда ли, что взрослым молоко не полезно? И да и нет. Если нет непереносимости лактозы, то его лучше оставить в своем рационе, так как это хороший источник белка.

Сколько мяса нужно съедать? Любой прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов. И мясо, то есть белок, в каждом приеме пищи — это примерно 30% объема.

Правда ли, что красное мясо вреднее белого? И да и нет. Красное мясо — прекрасный источник железа. Но у некоторых оно неправильно усваивается и повышает содержание мочевой кислоты. То есть вызывает подагру, образование камней в желчном пузыре и почках. Из-за чего это происходит? Из-за нарушения процесса детокса, то есть почки и печень не справляются со своими функциями. Поэтому таким пациентам приходится отказываться от мяса. И от белого в том числе. Но оно в разы меньше провоцирует рост мочевой кислоты.

Есть ли жизнь без мяса? Есть. Отказ от мяса облегчает детокс нашего организма. И если у вас нет скрытой анемии или вы компенсируете поступление железа и микроэлементов в организм биодобавками, например протеиновыми коктейлями, то почему бы и не стать вегетарианцем?! Но по своему врачебному опыту могу сказать, что быть вегетарианцем в нашей стране тяжело, — нет достаточного выбора продуктов хорошего качества, заменяющих животный белок. И это сразу видно и по внешнему виду пациента, и по его анализам.

Врач может легко определить, все ли у пациента в порядке с ЖКТ. И вы тоже можете.

Просто посмотрите на свой язык. Он должен быть влажным, розовым, без какого-то налета.

Изо рта не должно быть неприятного запаха. Это тоже просто проверить — лизните свою ладошку и понюхайте ее.

Что еще может сигнализировать о проблемах с кишечником? Волосы, брови, ногти. Понятно, что волосы должны быть блестящими, красивыми и не выпадать, а ногти — не слоиться и не ломаться. А еще ладошки: если они желтоватые, то у вас проблемы с печенью. О проблемах с ЖКТ говорят растяжки на коже. Если они есть, особенно красноватого цвета, то это говорит о плохой всасываемости белка. А значит, коже не хватает строительного материала для образования коллагена и эластина.

Каждый взрослый человек имеет уникальную конфигурацию микробиоты. Диетологи научились менять микрофлору кишечника и облегчать аутоиммунные заболевания (бронхиальную астму, псориаз и нейродермит), болезни почек, панкреатит, гастрит. Но сначала надо сдать анализы, например копрограмму (общий анализ кала). Врач оценивает состояние микробиома, после чего может назначить лекарства, добавить или убрать определенные виды продуктов. Например, аутоиммунный протокол подразумевает отказ от молочных продуктов, в том числе кисломолочных, всех круп, яиц, орехов, дрожжевых продуктов. А можно есть мясо, морепродукты, овощи и фрукты.

Не есть после 18.00, чтобы похудеть, — миф. Неважно, когда ты съешь положенный тебе в день объем пищи. Главное, чтобы количество принятых калорий не превышало количество потраченных. Идеально, если человек ест три раза в сутки. Вредна крайность — питаться по 6-7 раз в день, перекусывая орехами, чаем с сахаром.

Интервальное голодание полезно? Скажу так: для каждого свой интервал. Кто-то легко переносит 12 часов без еды, а у кого-то начинает кружиться голова. И надо просто сократить этот интервал до 8 часов, например. Плюс интервального голодания в том, что если мы не принимаем пищу, то и инсулин не вырабатывается, отдыхает поджелудочная железа и пищеварительный тракт. Главное, в интервалы без еды обязательно пить воду. Не чай-кофе, а именно воду.

Кстати, о кофе. Чашка хорошего кофе утром — ритуал взбодриться, поднять себе настроение. Одна чашка в день. Не больше. И никакого кофе на ночь!

3 простых бесплатных способа улучшить работу ЖКТ: