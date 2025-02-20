«Ему все 800!»: тульский врач просит спасти старинный дуб на Первомайской

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сергей Леонтьев, врач-фармаколог, кандидат медицинских наук, озаботился судьбой дуба, растущего на перекрестке улиц Первомайской и Ф. Энгельса в Туле. Всегда считалось, что дереву более 200 лет. Сергей Семенович же уверен, что ему все 800!

На старинный дуб активисты обратили внимание еще в 2020 году, когда на дубе появился крест — буквально «черная метка» для деревьев, подлежащих сносу. Активисты измерили обхват дуба: он составил 4 метра (диаметр — более метра). К примеру, возраст дуба в Белевском парке оценивается в более чем 270 лет, диаметр его ствола составляет 1 м 30 см. Белевское дерево получило статус памятника живой природы.

Тогда в ответ на обращения активистов власти сообщили, что возьмут дерево на заметку. Дуб удалось отстоять.

Осенью 2024 года появились первые сообщения о возможном расширении улицы Ф. Энгельса от Первомайской до Тульского Рабочего полка. Это было связано со строительством нового ЖК вместо здания типографии. Проезжую часть здесь намерены расширить до четырех полос.

«За последний месяц появилась информация о том, что уже предварительные работы по расширению улицы начаты, — написал нам врач Сергей Леонтьев. — Считаю, что степень угрозы того, что дерево просто спилят, высока».

Как рассказал Сергей Семенович, за прошедшие годы изменений в части решения вопроса об исследовании возраста, возможной охране объекта не произошло.

— Летом 2024 года я инициировал обращение от имени больницы скорой помощи, где я работаю, в администрацию города с просьбой об принятии мер по охране дуба, но ответа мы не получили.

Затем на своё обращение на ресурсе «Открытый регион 71» я получил ответ, что, возможно, потом будет произведено исследование:

— Мы знаем, что для Москвы её дубы Коломенского являются несомненной ценностью и объектом охраны, — говорит Сергей Семенович. — Москва для самого старого дуба с окружностью 153 см насчитывает 600 лет, а наш с окружностью более 390 см туляки упорно считают нестоящим внимания, столетним деревом!

Есть мнение, что приблизительный возраст дерева можно посчитать, разделив его обхват в сантиметрах на средний годовой прирост толщины дерева. Считается, что у дуба такая скорость равна 0,5. Получается, нашему дубу, по самым осторожным подсчётам, почти 800 лет!

Врач Сергей Леонтьев в очередной раз просит городские и областные власти обратить внимание на настоящий памятник живой природы и сохранить редкое дерево.

А в это время

В России существует реестр старовозрастных деревьев. Деревья в нем наделены статусами «участник программы» и «памятник живой природы». Согласно данным официального портала, в Тульской области пять дубов имеют статус участника программы, один из них, 300-летний, был утрачен в 2022 году. Зарегистрировано 6 дубов-памятников. Также статус памятника присвоен одной сосне и одной старинной липе.

Значится в реестре и дуб с улицы Первомайской, но пока в статусе участника.