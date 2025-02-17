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Тулячка ценой жизни спасла тонущую собаку: подробности происшествия
Фото: соцсети.

Тулячка ценой жизни спасла тонущую собаку: подробности происшествия

Трагедия произошла вчера, 16 февраля.

Напомним, в районе 13.00 34-летняя Елена Г. гуляла с собакой вблизи Уютного проезда в микрорайоне Левобережном рядом с Упой. В какой-то момент пес выбежал на лёд и провалился. Женщина пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животным и погибла.

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На месте происшествия работали сотрудники Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. По словам спасателей, женщина помогла выбраться тонущему питомцу ценой своей жизни: когда они приехали на вызов, мокрый пёс находился на берегу реки. 

По информации Myslo, Елена Г. занимала должность начальника торговых представителей в сети магазинов «Спар». Кроме этого, она владела студией красоты, расположенной на Красноармейском проспекте.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/1f/cd/45cb-b2f1-47fd-9e45-69aca11a84bf/aee8276f-ceff-4f14-bea8-5f0299beff15.jpg

— Бог забирает лучших. Она была настоящим человеком! Помогала одному из приютов, расположенных в области, очень любила животных, — поделились с Myslo знакомые Елены.

По факту гибели женщины региональными следователями СУ СКР в настоящее время проводится доследственная проверка.

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