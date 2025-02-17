Тулячка ценой жизни спасла тонущую собаку: подробности происшествия

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Напомним, в районе 13.00 34-летняя Елена Г. гуляла с собакой вблизи Уютного проезда в микрорайоне Левобережном рядом с Упой. В какой-то момент пес выбежал на лёд и провалился. Женщина пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животным и погибла.

На месте происшествия работали сотрудники Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. По словам спасателей, женщина помогла выбраться тонущему питомцу ценой своей жизни: когда они приехали на вызов, мокрый пёс находился на берегу реки.

По информации Myslo, Елена Г. занимала должность начальника торговых представителей в сети магазинов «Спар». Кроме этого, она владела студией красоты, расположенной на Красноармейском проспекте.





— Бог забирает лучших. Она была настоящим человеком! Помогала одному из приютов, расположенных в области, очень любила животных, — поделились с Myslo знакомые Елены.

По факту гибели женщины региональными следователями СУ СКР в настоящее время проводится доследственная проверка.