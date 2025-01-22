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КняZz

2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz».

В 2025 году стартует очередной концертный тур группы «КняZz», который получил название «Ангел и Демон» по одноимённой песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Песня о борьбе двух мистических созданий из светлого и тёмного мира за право быть вместе. Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал. А также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут». 

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
2 марта 2025, воскресенье
18:00
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