2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz».



В 2025 году стартует очередной концертный тур группы «КняZz», который получил название «Ангел и Демон» по одноимённой песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Песня о борьбе двух мистических созданий из светлого и тёмного мира за право быть вместе. Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал. А также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».



Стоимость: от 2000 руб.