КняZz
2 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz».
В 2025 году стартует очередной концертный тур группы «КняZz», который получил название «Ангел и Демон» по одноимённой песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Песня о борьбе двух мистических созданий из светлого и тёмного мира за право быть вместе. Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал. А также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
2 марта 2025, воскресенье
18:00
12 февраля - 5 марта
27 февраля - 5 марта
26 мая - 7 марта 2024
8 марта, суббота 00:00
17 августа - 5 марта 2023
22 февраля - 2 марта