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«Списывают у лежачей пенсионерки половину пенсии!»: история бабушки с просрочненным кредитом

«Списывают у лежачей пенсионерки половину пенсии!»: история бабушки с просрочненным кредитом

Узнали у судебных приставов, могут ли из пенсии в 14 тысяч списывать 50% в счет долга. 

В редакцию Myslo обратились родственники пожилой тулячки. Женщина брала кредит на пластиковые окна: зимой в квартире довольно холодно, отопление работает плохо.

— Ей с пенсией в 14 тысяч почему-то одобрили займ. Потом у нее случился инсульт. И она лежит в больнице уже около года, ходить не может. Банк подал на пенсионерку в суд из-за просроченного кредита. Судебные приставы теперь списывают у нее половину пенсии. Хотя, мы слышали, что они не имеют право оставлять меньше прожиточного минимума. По итогу у нее от пенсии остается чуть больше 7 тысяч. Мы ей помогаем, привозим лекарства и подгузники. Одни только подгузники обходятся почти в 2000 рублей в месяц. Как можно жить на эти деньги? На Госуслугах бабушка не зарегистрирована, объяснить, где и как найти ее документы, она не может. Подскажите, как быть в такой ситуации?

За комментариями Myslo обратился в региональное управление УФССП, и вот что нам ответили:

— Для граждан-должников, которые находятся в сложной жизненной ситуации, есть такая мера поддержки от государства как сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженности. Данная мера не применяется автоматически. Должнику необходимо обратиться к приставам по месту ведения исполнительного производства (можно дистанционно) с заявлением о сохранении прожиточного минимума с приложением документов, подтверждающих трудную финансовую ситуацию (чеки на лекарства, справка об инвалидности). При дальнейшем удержании в счет погашения задолженности прожиточный минимум будет сохранен.

Женщине необходимо написать заявление в свободной форме на имя начальника отделения судебных приставов района, в котором открыто исполнительное производство.

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сегодня, в 16:39 0

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