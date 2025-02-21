Где поесть чебуреки в Туле 3.0

Фото Алексея Пирязева.

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Мы оценивали чебуреки уже дважды – в 2022 и 2023 году. Но точек столько много, а блюдо популярное, поэтому мы решили заглянуть в новые места. Рассказываем, что из этого вышло.

На этот раз мы заглянули в пять торговых точек:

Пекарня «Хлебница» на ул. Первомайской, 10;

«Хлебный двор», ТРЦ «Макси», 1 этаж;

Чебуречная на ул. Михеева, 13;

Ресторан Suli & Co, ТРЦ «Макси»;

Пекарня «Тесто и место» на Калужском шоссе, 2, корп. 1.

Скажем сразу, что в этот раз чебуреки уже были готовы. Так что время ожидания мы учитывать не будем.

Пекарня «Хлебница»

Цена: 55 руб.

Это самый маленький по размеру чебурек из нашего обзора. Он назывался просто – с мясом. Но в итоге выяснилось, что внутри курица. Неожиданно? Есть немного. Поэтому если решите купить такой чебурек в пекарне, лучше уточните состав у продавца.

Что же на вкус? Тесто немного жестковато или подсохло, это видно даже на фото: уголки чебурека загнулись. Тем не менее, тесто само по себе приятное. Единственное – многовато масла, а мясо по консистенции похоже на паштет.

Яркого вкуса нет, но остается жирноватое послевкусие. Не самый плохой вариант, но и очень вкусным его назвать нельзя.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Хлебный двор»

Цена: 140 руб.

Этот чебурек по сравнению с предыдущим просто гигант. Но порадовать в нем может только размер, а это, как известно, не главное.

Чебурек очень пахнет специями, и на вкус они тоже ощущаются слишком ярко. Они забивают весь вкус мяса. Начинка очень сухая и довольно острая. Тесто – резиновое и почти безвкусное.

На наш взгляд, вкус этого чебурека далек от традиционного. Интерпретацию блюда мы не оценили.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Чебуречная на ул. Михеева

Цена: 80 руб.

Чебуречную на ул. Михеева знают все местные жители. Небольшая палатка выглядит, будто осталась на улице еще с прошлого века, но тем не менее почитателей ее продукции достаточно.

И мы поняли почему. Чебуреки в ней действительно вкусные! Сочная мясная начинка. В меру соленые и тесто, и мясо. И вкус у всего этого есть.

Еще один плюс – много начинки. Этот чебурек напоминает домашний, для которого не пожалели ингредиентов и не экономили на их качестве.

По размеру чебурек вполне себе достойный, а цена одна из самых низких в обзоре. Абсолютно точно, что перед нами победитель!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Ресторан Suli & Co

Цена: 175 руб.

Ресторан находится на фудкорте ТРЦ «Макси», и видно, что чебуреками здесь гордятся. Они украшают целую витрину. Ну что ж, оценим и мы!

Первое, что хочется отметить, стильная упаковка – чебурек навынос нам отдали в крафтовом пакете да еще и тарелочкой, правда картонной. Впрочем, этот чебурек самый дорогой в обзоре, поэтому может держать марку.

На вкус все тоже очень неплохо. Мяса чуть меньше, чем в предыдущем, но тоже достаточно. Тесто приятное. Он чуть более соленый и менее сочный в сравнении с чебуреком с ул. Михеева, но очень неплох!

Мы хотели поставить ему пятерки, но цена все-таки высоковата, особенно, если есть альтернатива, которая дешевле больше чем в два раза.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Пекарня «Тесто и место»

Цена: 80 руб.

За чебуреками в «Тесто и место» выстроилась очередь. Нам повезло: готовые чебуреки доставили на витрины прямо перед нашим визитом. Запах – потрясающий!

С остальным хуже. Тесто хорошее, но мяса довольно мало. Много соли и очень много жира. Чебурек как будто весь пропитан маслом. Это не худший вариант, но и высоких баллов блюдо не заслужило.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.