17 февраля: аукцион картин, созданных животными, и секреты долгого счастья

Доброе утро! Начинаем новый день и новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Разгадываем облака. Сегодня в Туле достаточно пасмурно, а воздух опустится до -9 градусов.

Нью-Йоркский зоопарк объявил о проведении аукциона, на котором будут представлены картины, созданные самими животными. Пингвины, жирафы, ленивцы, капибары и многие другие представители фауны стали настоящими художниками, оставившими свой след на холсте.

«Наши художники усердно работают, нанося последние штрихи на свои шедевры для аукциона», — говорится в официальном заявлении зоопарка. Каждое произведение искусства уникально и отражает индивидуальность его создателя. Животные использовали нетрадиционные методы рисования, что делает каждую картину не только оригинальной, но и символом их природы.

Собранные средства от аукциона пойдут на улучшение условий жизни животных в зоопарке, а также на программы по охране окружающей среды и образование посетителей. Зоопарк надеется, что это мероприятие привлечет внимание как местных жителей, так и туристов, желающих поддержать важное дело.

Просыпаемся и слушаем Sandra - In The Heat Of The Night.

В Бразилии зафиксирован яркий рекорд: 105-летний Маноэль Ангелим и 101-летняя Мария де Соуза стали обладателями самого продолжительного брака среди ныне живущих пар. Их совместная жизнь насчитывает невероятные 84 года и 77 дней, что само по себе является вдохновляющим примером для многих.

На вопрос о секрете их долгого и счастливого брака Мария с улыбкой отвечает: «Любовь». Это простое, но в то же время глубокое утверждение открывает двери к размышлениям о том, что на самом деле делает отношения крепкими и долговечными.

Маноэль и Мария встретились в молодости и с тех пор не расставались. Их история — это не только романтика, но и ежедневный труд над отношениями.

Представляем вашему вниманию уникальные миниатюры подъездов от российского дизайнера Nidgus. Эти творения воплощают в себе атмосферу настоящих жилых пространств, передавая детали и элементы, знакомые каждому из нас.

Жизненного настроения!