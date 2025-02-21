  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Живем в аду!»: неадекваты захватили подъезд в Заречье. Видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Живем в аду!»: неадекваты захватили подъезд в Заречье. Видео

«Живем в аду!»: неадекваты захватили подъезд в Заречье. Видео

Жители пятиэтажки по улице Гагарина показали, что они видят в своем подъезде каждый день.

Неадекват мочится на ходу, спускаясь вниз по лестнице; двое со шприцем колятся чем-то прямо на лестничной клетке; поперек ступенек валяется невменяемый в камуфляжной одежде; кто-то долбит ногами в дверь одной из квартир; мужчина с катастрофически нетрезвым голосом пытается выяснять отношения с сотрудниками полиции. Всё это жители одного из подъездов дома по улице Гагарина в Туле видят каждый день. Каково им живется в таком окружении — представлять не хочется.

 

По словам туляков, история эта длится около полугода. В одной из квартир дама устроила притон со всеми вытекающими.

— Мы живем в аду! — рассказали нам жители. — На протяжении полугода нас терроризируют эти люди, ведут себя безобразно: алкоголь, наркотики, драки, ужасное поведение. Скоро ли дойдет и до «тяжелой артиллерии» — уголовных преступлений? 

Полиция реагирует неохотно. Участковый пару раз навещал, но его здесь ни во что не ставят!

После обращения к губернатору приходили две девушки из администрации — пытались провести разъяснительную работу, но всё тщетно.

По словам жителей, участниками этой некрасивой истории стали и военнослужащие 51-го полка.

— Мы ходили разбираться даже к военному командованию. Нам выдали официальное письмо, что это всё из-за «чрезмерно гостеприимной жительницы» одной из квартир, которая к себе впускает всех подряд. Сообщили, что провели с военными профилактическую работу, но запретить людям где-то находиться может, мол, только суд (письмо имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). Тем не менее ситуация не улучшилась.

Жители предоставили официальный ответ от администрации города, где им разъяснили понятие «притон», и сообщили, что на момент визита сотрудников нарушений не зафиксировано. Жителям такие ответы не нужны, потому что толку от них нет.

— От лица всего дома просим помощи! Обращаемся везде, толку — ноль. Следующий шаг — обращение в Москву, потому что в Туле, похоже, не способны с этим справиться.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Событие
ад в подъезде
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Забрал, вывел — в тюрьму. Кто такие дроперы и как не стать соучастником мошенников?
Забрал, вывел — в тюрьму. Кто такие дроперы и как не стать соучастником мошенников?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.