«Живем в аду!»: неадекваты захватили подъезд в Заречье. Видео

Жители пятиэтажки по улице Гагарина показали, что они видят в своем подъезде каждый день.

Неадекват мочится на ходу, спускаясь вниз по лестнице; двое со шприцем колятся чем-то прямо на лестничной клетке; поперек ступенек валяется невменяемый в камуфляжной одежде; кто-то долбит ногами в дверь одной из квартир; мужчина с катастрофически нетрезвым голосом пытается выяснять отношения с сотрудниками полиции. Всё это жители одного из подъездов дома по улице Гагарина в Туле видят каждый день. Каково им живется в таком окружении — представлять не хочется.

По словам туляков, история эта длится около полугода. В одной из квартир дама устроила притон со всеми вытекающими.

— Мы живем в аду! — рассказали нам жители. — На протяжении полугода нас терроризируют эти люди, ведут себя безобразно: алкоголь, наркотики, драки, ужасное поведение. Скоро ли дойдет и до «тяжелой артиллерии» — уголовных преступлений?

Полиция реагирует неохотно. Участковый пару раз навещал, но его здесь ни во что не ставят!

После обращения к губернатору приходили две девушки из администрации — пытались провести разъяснительную работу, но всё тщетно.

По словам жителей, участниками этой некрасивой истории стали и военнослужащие 51-го полка.

— Мы ходили разбираться даже к военному командованию. Нам выдали официальное письмо, что это всё из-за «чрезмерно гостеприимной жительницы» одной из квартир, которая к себе впускает всех подряд. Сообщили, что провели с военными профилактическую работу, но запретить людям где-то находиться может, мол, только суд (письмо имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). Тем не менее ситуация не улучшилась.

Жители предоставили официальный ответ от администрации города, где им разъяснили понятие «притон», и сообщили, что на момент визита сотрудников нарушений не зафиксировано. Жителям такие ответы не нужны, потому что толку от них нет.

— От лица всего дома просим помощи! Обращаемся везде, толку — ноль. Следующий шаг — обращение в Москву, потому что в Туле, похоже, не способны с этим справиться.