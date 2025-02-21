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Туляки стали получать на Госуслугах штрафы по 2000 рублей за парковку на «газонах»
Фото из архива Myslo, прямого отношения к событию не имеет.

Туляки стали получать на Госуслугах штрафы по 2000 рублей за парковку на «газонах»

Администрация запустила автомобиль с фотофиксацией. Однако фото нарушения почему-то не загружаются, а оспорить такой штраф можно только в суде.

В редакцию Myslo обратился туляк Игорь Ш., которому на Госуслугах «прилетел» штраф за парковку на газоне:

— Штраф на 2000 рублей, без скидок за раннюю оплату, как в ГИБДД. Статья была указана 8.15. Удивился! Посмотрел — в КоАП это водоохранная статья. Я возмутился, подал жалобу. Мне позвонили из технадзора на ул. Гоголевской: мол, извините, некорректно направили постановление в автоматическом режиме.

По словам Игоря, сотрудники УАТН объяснили ему: в Туле запущена автоматическая регистрация всех нарушений парковки на озелененных участках и детских площадках. А статья 8.15 — это статья закона Тульской области, а не КоАП РФ.

— Суть моего нарушения состояла в том, что я остановился напротив дома № 27 по ул. Новомосковской на пару минут — почту забрать. Стоял в замерзшей луже. Там грязь, ни травинки, никаких работ по озеленению там не проводилось никогда!

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Так выглядит территория у дома № 27 по ул. Новомосковской (фото из архива Myslo и к событиям отношения не имеет).

— Постановление о штрафе не содержало фотографий. Мне показалось это странным — фотофиксация же, — рассказал Игорь. — В административной комиссии мне сказали, что да, фото почему-то не загружается. Предложили прислать фотографии в личную почту. 

Меня отправили в суд — обжаловать штраф, так как решение комиссии оспаривается только там. Сейчас готовлюсь к суду, хочу отменить постановление.
 
Кстати, в административной комиссии извинились, что не оповестили общественность о нововведении.
А представляете, сколько автомобилей просто на земле стоит!
 
Будьте бдительны, это прямо новый развод на деньги. Скоро за воздух в неположенном месте будут штрафовать.
 
Озеленение — это совокупность работ, связанных с созданием и использованием растительных насаждений. В более широком смысле — работы, направленные на улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройство территории. Подчеркиваю — РАБОТ. Где работы не проводились — озеленения нет! — подчеркнул Игорь.
 
 

Согласно ст. 8.15 Закона ТО от 9 июня 2003 года N 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» «Размещение транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках» (введена Законом Тульской области от 28.11.2019 N 124-ЗТО),

размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов и детских площадках, влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей.

Определение озеленения дают Правила благоустройства территории МО город Тула, утвержденные решением Тульской городской Думы № 47/1156 от 31.01.2018. Согласно п. 1.6, озелененные территории — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения, а также земельные участки с полностью или частично нарушенным травяным покровом (абзац введен решением Тульской городской Думы от 24.07.2019 N 71/1649).
 
Как работает автофиксация нарушений? Как оспорить штраф? Как понять, что конкретное место — это газон и парковаться на нем нельзя? Myslo направил эти вопросы в администрацию Тулы с просьбой разъяснить ситуацию.

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сегодня, в 11:22 +16
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