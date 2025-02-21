Туляки стали получать на Госуслугах штрафы по 2000 рублей за парковку на «газонах»

Фото из архива Myslo, прямого отношения к событию не имеет.

Администрация запустила автомобиль с фотофиксацией. Однако фото нарушения почему-то не загружаются, а оспорить такой штраф можно только в суде.

В редакцию Myslo обратился туляк Игорь Ш., которому на Госуслугах «прилетел» штраф за парковку на газоне:

— Штраф на 2000 рублей, без скидок за раннюю оплату, как в ГИБДД. Статья была указана 8.15. Удивился! Посмотрел — в КоАП это водоохранная статья. Я возмутился, подал жалобу. Мне позвонили из технадзора на ул. Гоголевской: мол, извините, некорректно направили постановление в автоматическом режиме.

По словам Игоря, сотрудники УАТН объяснили ему: в Туле запущена автоматическая регистрация всех нарушений парковки на озелененных участках и детских площадках. А статья 8.15 — это статья закона Тульской области, а не КоАП РФ.

— Суть моего нарушения состояла в том, что я остановился напротив дома № 27 по ул. Новомосковской на пару минут — почту забрать. Стоял в замерзшей луже. Там грязь, ни травинки, никаких работ по озеленению там не проводилось никогда!



Так выглядит территория у дома № 27 по ул. Новомосковской (фото из архива Myslo и к событиям отношения не имеет).

— Постановление о штрафе не содержало фотографий. Мне показалось это странным — фотофиксация же, — рассказал Игорь. — В административной комиссии мне сказали, что да, фото почему-то не загружается. Предложили прислать фотографии в личную почту.