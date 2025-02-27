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Северный полюс

Северный полюс

Премьера:
27.02.2025
 
Режиссер:
Александр Котт
  
Актеры:
Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Елена Север, Ольга Ломоносова, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин, Вадим Сквирский, Алексей Одинг, Валерий Мызников, Павел Харизанов, Антон Стреляев, Александр Бухаров, Илья Никулин, Константин Тополага, Карэн Бадалов, Максим Емельянов, Иван Ефремов
  
Жанр:
Приключение, Боевик
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

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