Северный полюс
Премьера:
27.02.2025
Режиссер:
Александр Котт
Актеры:
Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Елена Север, Ольга Ломоносова, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин, Вадим Сквирский, Алексей Одинг, Валерий Мызников, Павел Харизанов, Антон Стреляев, Александр Бухаров, Илья Никулин, Константин Тополага, Карэн Бадалов, Максим Емельянов, Иван Ефремов
Жанр:
Приключение, Боевик
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
12+
Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.
Сегодня
Завтра
1 марта, суббота
2 марта, воскресенье
3 марта, понедельник
4 марта, вторник
5 марта, среда
Сегодня
Завтра
1 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
09:50
14:40
18:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:30
18:15
|Люксор Тула
|
10:20
12:50
14:00
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:40
|Синема Стар
|
16:30
2 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:50
14:40
18:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:30
18:15
|Люксор Тула
|
10:20
12:50
14:00
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
15:05
20:05
|Синема Стар
|
16:30
3 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:50
14:40
18:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:30
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
15:05
21:05
|Синема Стар
|
16:30
4 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
09:50
14:40
18:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:30
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
15:05
21:05
|Синема Стар
|
16:30
5 марта, среда
|Алмаз Синема
|
09:50
14:40
18:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:30
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:05
21:05
|Синема Стар
|
16:30
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