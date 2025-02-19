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Илья Чулков о работе в яснополянской конюшне: «Конюх не должен быть злым – лошади это чувствуют»
Илья Чулков со своей любимицей Ленточкой. Фото Алексея Пирязева.

Илья Чулков о работе в яснополянской конюшне: «Конюх не должен быть злым – лошади это чувствуют»

Поговорили с заведующим отделом мемориальной конюшни музея-усадьбы «Ясная Поляна» и узнали, какими качествами должен обладать конюх...

...Сколько лет самой возрастной лошадке, почему тяжеловозы круче арабских скакунов, а морковь — лучшее лакомство.

Сегодня в мемориальной конюшне в тепле, сытости и комфорте живут 15 лошадей. В штате пять конюхов, два берейтора и Илья Сергеевич Чулков, который всем этим управляет.

— Илья, почему вы связали свою жизнь с лошадьми? 

— Если честно, я этого не планировал. В конце 90-х я ходил в клуб реконструкторов войны 1812 года, который находился при усадьбе. Здесь можно было ходить на конюшню и заниматься конным спортом. Нас было человек тридцать, мы выезжали на соревнования, участвовали в показательных выступлениях. И я так и остался здесь. Хотя у меня по комнате не были расклеены плакаты с лошадьми, я их не рисовал и на тот момент не любил. Но с 2001 года все это началось и длится до сих пор.

Свою работу в конюшне я начинал с должности ночного конюха. Потом окончил факультет физической культуры в ТГПУ, меня повысили до заместителя заведующего. А пару лет назад я стал заведующим. Я прошел весь путь, так что могу заниматься на конюшне всем: работать с посетителями, замещать конюха, если вдруг тот заболел, быть берейтором (специалист по обучению лошадей и верховой езде, «объездчик» верховых лошадей. — Прим. авт.) и даже частично тренером. 

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30-летняя Ночка и 9-месячный жеребенок Кентавр II - не разлей вода! 

— Сколько в конюшне лошадей? Какой у них характер?

— Сейчас в конюшне 15 лошадей, они все разные. Есть тяжеловозы, есть шетлендские пони, а есть несколько лошадок, которые здесь с тех пор, когда я только начинал. Например, Ночка — красавица, ее цвет — серая в гречку. Ей уже 30 лет (в среднем лошади живут 25 лет. — Прим. авт.), я на ней начинал работать. А она еще здесь и все еще катает туристов. У нас хорошие условия для лошадей, руководство идет нам навстречу, и мы можем закупать для них корма премиум-класса.

— Со всеми лошадьми одинаково работать?

— Нет, с кем-то легче, а с кем-то сложнее. Есть лошади, с которыми работать очень легко.Например, прекрасная Ленточка — тяжеловоз, контактная, совершенно не злая, всех любит, никому никогда не навредит. И она — рабочая лошадка, которая честно делает свое дело. Сейчас у нас основное — работа с туристами, катание в экипажах, санях, верховые прогулки. 

Есть капризные лошадки, такой оказалась сестра Ленточки — Утеха, мы купили ее в прошлом году. Она своенравная, с характером. 

Очень важно подчинить лошадь себе, показать, что ты здесь главный. Даже если мы закончили работу и она решила, что пойдет домой, я разворачиваюсь и делаю еще один круг, чтобы показать лошади, что все решения принимает человек. 

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С Утехой. 

Я очень уважаю тяжеловозов. Они спокойные, универсальные, беспрекословно выполняют свои обязанности. Моя мечта — менять всех лошадок, которые будут уходить, на тяжеловозов. Они гораздо круче самых дорогих арабских скакунов, потому что чем дороже и породистее лошадь, тем она может быть капризнее. 

Знаете, у лошадей прекрасных слух и нюх, зрение — на 270 градусов! По уму лошади стоят на одном уровне с дельфинами. Наверное, были бы они поменьше по размеру, могли бы работать в аэропорту вместо собак.

— Какое оборудование вы используете для ухода за животными?

— Что хочет лошадь? Пить и есть. В каждом деннике есть автопоилка: лошадь нажимает на язычок — и течет вода из нашей скважины. Пять раз в день мы кормим их сеном — нашим, яснополянским, оно отличного качества. Для этого нам нужны грабли и вилы. Всего за сутки каждая лошадка съедает по 16 кг. Обязательно стоит так называемый лизунец — соленая голова, соль им просто необходима, чтобы не было обезвоживания. Тружеников мы обязательно подкармливаем овсом с отрубями. Из лакомств даем сухари (мягкий хлеб нельзя!), яблоки; кто-то любит кормовую свёклу, но лучшая вкусняшка для них — мокровь, вкусная, сладкая и полезная. Именно ее конюхи используют, чтобы лошади к ним хорошо относились, а берейторы — для дрессуры. 

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Денник надо поддерживать в чистоте — нам привозят опилки в брикетах; потом уборка — для нее нужны лопата и тачка.
Для чистки лошади берейторы используют три вида щеток: мягкую, жесткую и так называемую скребницу — это металлическая щетка с зубчиками, для сильных загрязнений. Для лошадей эта процедура очень приятна, как для человека расчесывание и массаж. 

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— Какими качествами должен обладать конюх? 

— Добротой в первую очередь. Конюх не должен быть злым, агрессивным, лошади это чувст-вуют. Если ты с ней груб, она в ответ тоже проявит агрессию. Очень важны ответственность и порядочность. 
У нас пять конюхов, в основном все женщины. Они более расположены к лошадям, ведут себя с ними как мамы, добавляя в работу частичку души. 

В конюшне два берейтора, они работают с лошадьми ежедневно: чистят, седлают, тренируют, сами на них выезжают, обучают, гоняют, чтобы лошадь поддерживала хорошую физическую форму.

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Красавица Форель.

— Можете ли вы по поведению лошади распознать, что с ней что-то не так?

— Конечно. Основное заболевание у них — колики. Лошадь копает землю, оглядывается, валяется, перекатывается… С коликами мы справляемся сами, без помощи ветеринара. Еще могут быть проблемы с суставами — лошадка начинает хромать. Порой это неизлечимо, и лошадь хромает до конца жизни. 

— Правда ли, что лошади лечат и общение с ними сродни психотерапии?

— Да, есть даже такое направление как иппотерапия. Когда вы едете на лошади, у вас работает очень много мышц, в том числе и те, которые вы не задействуете в обычной жизни. Плюс общение с этими добрыми созданиями дает положительные эмоции и выброс эндорфина.

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— За что вы любите свою работу? Какие эмоции она вам дарит? 

— Я не вижу для себя другого дела в жизни. Мне очень нравится эта работа. С лошадьми честно, все понятно. 

Сильные эмоции испытываю, когда скачу на лошади в одиночку где-то в лесу. Любуешься видами, лошадь под тобой дышит, потеет, бежит… Ты живой! А в кирпичных джунглях неинтересно, однообразно.

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Люди
Илья Чулков
Место
Тульская область

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