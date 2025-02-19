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В Туле расширят до четырех полос дорогу на улице Фридриха Энгельса
Фото минтранса Тульской области.

В Туле расширят до четырех полос дорогу на улице Фридриха Энгельса

Для увеличения ее пропускной способности.

В Туле дорожники планируют расширить дорогу на улице Фридриха Энгельса от улицы Первомайской до улицы Тульского Рабочего полка. 

Сотрудники отдела инженерных изысканий ГАУ ТО «Проектная контора» приступили к выполнению топографической съёмки на объекте. Будет составлен подробный план территории выполнения работ с нанесением подземных коммуникаций. 

«По результатам работы дорога будет расширена до четырех полос, что увеличит её пропускную способность», — отметили в министерстве транспорта Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 11:04 0
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