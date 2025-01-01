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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

Премьера:
01.01.2025
 
Режиссер:
Игорь Волошин
  
Актеры:
Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева, Александра Богданова, Мария Дудник, Роман Шпагин, Владислав Кудряев
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Сегодня
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Алмаз Синема
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Алмаз Синема
16:00
Кинотеатр 3D (Венев)
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:15
Иллизиум (Новомосковск)
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Алмаз Синема
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
19:40
Синема Стар
19:50
Алмаз Синема
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Стар
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Люксор Тула
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Кинотеатр 3D (Венев)
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Иллизиум (Новомосковск)
23:00
Люксор Тула
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Люксор Тула
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Алмаз Синема
11:30
Люксор Тула
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:45
Кинотеатр 3D (Венев)
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:40
Алмаз Синема
17:40
Иллизиум (Новомосковск)
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Иллизиум (Новомосковск)
22:05
Алмаз Синема
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
3 января, пятница
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Стар
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Алмаз Синема
11:30
Люксор Тула
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:30
Кинотеатр 3D (Венев)
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Люксор Тула
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Алмаз Синема
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Иллизиум (Новомосковск)
22:05
Алмаз Синема
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
4 января, суббота
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Стар
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Кинотеатр 3D (Венев)
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Люксор Тула
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
19:40
Синема Стар
20:00
Алмаз Синема
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Люксор Тула
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Иллизиум (Новомосковск)
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
5 января, воскресенье
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Люксор Тула
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:40
Алмаз Синема
17:40
Иллизиум (Новомосковск)
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Иллизиум (Новомосковск)
22:05
Алмаз Синема
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
6 января, понедельник
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Синема Стар
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Люксор Тула
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
7 января, вторник
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Алмаз Синема
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Люксор Тула
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
8 января, среда
09:20
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Синема Стар
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:40
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
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Касса
Синистер. Новые души
25 декабря - 8 января 2024
Алмаз Синема
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 декабря - 8 января 2024
Люксор Тула
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 января 2023
Майский
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 11 января 2024
Майский
Последний ронин
26 декабря - 8 января 2024
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