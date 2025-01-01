Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Игорь Волошин
Актеры:
Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева, Александра Богданова, Мария Дудник, Роман Шпагин, Владислав Кудряев
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
6+
В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
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Завтра
3 января, пятница
4 января, суббота
5 января, воскресенье
6 января, понедельник
7 января, вторник
8 января, среда
Сегодня
Завтра
3 января, пятница
4 января, суббота
5 января, воскресенье
6 января, понедельник
7 января, вторник
8 января, среда
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