9 лучших комментариев: 14 - 21 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области могут ограничить количество домашних животных
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Тулякам придется спрашивать письменное разрешение, чтобы завести домашнее животное
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В Белоусовском парке прошёл рейд по соблюдению правил выгула собак
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Тулякам напомнили о новом налоге на бани, сараи и теплицы
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Где поесть: пробуем еду из непопулярных кафе с улицы Пирогова
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Зима все-таки пришла: ЦФО ждут морозы и снег
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Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании
Лучший комментатор недели - ...