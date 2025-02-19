  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Художница Анна-Мария Кузнецова о любви к акварели, Поленове и Штирлице - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Художница Анна-Мария Кузнецова о любви к акварели, Поленове и Штирлице
Фото Алексея Пирязева.

Художница Анна-Мария Кузнецова о любви к акварели, Поленове и Штирлице

Стиль этой молодой тульской художницы узнаваем и запоминается сразу. Ее акварельные работы наполнены воздухом, светом и самой жизнью.

Мы встретились в Выставочном зале на Красноармейском проспекте — именно сюда трехлетняя Аня впервые пришла на выставку, а сейчас работает здесь — исполняет обязанности руководителя.

У Анны-Марии очень красивое двойное имя. Девушка получила его благодаря своим итальянским корням. Имя Анна ей дали в честь бабушки по папиной линии, Мария — отражает Италию.

 — Близкие называют меня Аней, но друзья, коллеги, заказчики обращаются чаще полным именем, — рассказывает Анна-Мария. — Людям это нравится, это необычно и запоминается. Тем более что Кузнецова — самая распространенная фамилия в России, поэтому двойное имя выделяет меня. С таким именем легче искать информацию о художнике в интернете. Если в строке поиска вбить «Анна-Мария Кузнецова» — сразу выйдет портфолио, статьи, эфиры, выставки.

PAV-2959.jpg

Любовь к живописи у Анны-Марии с детства. И в первую очередь роль играют гены: ее родители — живописцы. 

— Я росла в творческой атмосфере, и музей, в котором мы сейчас находимся, стал мне другом с трех лет. Я помню первую выставку, на которую меня привели родители. Это была экспозиция акварелиста Сергея Андрияки, у него сейчас в Москве своя школа. На первом натюрморте, который встречал гостей, были изображены сочные булочки и разная красивая выпечка. Всю выставку мне хотелось этих булочек — так реалистично они были написаны! 

Изначально ее преподавателями были родители. Отец, Владимир Иванович Кузнецов, с четырех лет занимался с Аней акварелью. А потом девочка поступила в художественную школу имени Поленова.

— На экзамене я тоже писала акварелью. Любовь к акварели у меня была всегда — из-за легкости и из-за сложности одновременно, это для меня такой вызов. Акварель считается одной из сложных техник, потому что нельзя ошибаться. Краска быстро ложится, больше трех слоев накладывать не рекомендуется. В масле же картины можно переписывать хоть сто раз.

PAV-3032.jpg

Высшее образование было не по любви, а по расчету. Я окончила факультет дизайна интерьера, он тогда был очень модным. Но уже на третьем курсе поняла, что мне не хватает творчества. Мне хотелось писать, лепить… Ведь дизайн в основном весь в программах, мне не хватало усидчивости и общения с людьми. Университет я окончила, но параллельно начала брать заказы на портреты друзей, знакомых, писать для себя, выходить на пленэры.

А в магистратуру я уже пошла по любви, душой и сердцем. Это был факультет истории искусства в московском университете им. Строганова. 

InShot_20240129_084517089.jpg

Анна-Мария Кузнецова выставляется с 2012 года. Сначала выставки были совместно с родителями, в музее Василия Дмитриевича Поленова у них был небольшой семейный уголок. А позже, с 2022 года, художница переключилась на свои персональные выставки.

InShot_20240203_021855509(1).jpg

— Изначально моя живопись была яркой. Но когда я стала, что называется, искать себя, стала выражать себя через монохром, появились персональные выставки. Сейчас я использую в работе цвета солнца: охра, желтый, оранжевый, коричневый, умбра, сажа жженая, сажа газовая — их целая палитра. Иногда использую цвет петербургская серая — он дает светло-голубой, с его помощью можно показать даль, воздух. 

Я писала и маслом. Работы разлетелись, две из них сейчас в коллекции одного издательского дома в Москве. Но мне не хватает усидчивости, потому что масляная работа трудоемкая, долгая. Масляная краска долго сохнет, ее надо наносить в несколько слоев. А мне хочется сразу видеть результат! 

1. А.Кузнецова. Дама с борзыми. 2022.К.,м. 80х100.jpg

В работе художница использует натуральные кисти, например из ворса козы и медведя. Когда кисть мочишь в воде, у нее стновится тонкий кончик и ей очень удобно прорисовывать детали. Акварель любит воду, и вообще вода делает бОльшую часть работы. Бумага плотная, профессиональная, специальной проклейки, из стопроцентого хлопка. На ней получаются красивые разводы, а все оттенки остаются яркими. 

— В детстве меня больше вдохновляла сама природа — объем, воздух, все объекты 3D. Я любовалась работами художников, но не понимала их с точки зрения техники. Ну, а сейчас для меня главный рыцарь красоты — Василий Дмитриевич Поленов. Может, потому, что я выросла в этих местах, а может, потому, что его работы тоже наполнены солнцем, — у него практически нет пасмурных работ. Еще меня очень вдохновляет Василий Верещагин — как мастер и силой своего характера. 

Одна из популярных серий картин художницы называется «Наше любимое кино». Все началось с проекта «Ночь кино», когда в Тулу приехала режиссер Алла Сурикова, актеры Игорь Угольников и Александр Иншаков. Анну-Марию пригласили сделать серию работ по их фильмам. Так появились картины «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Встретимся на Таити», «Крестоносец»…

PAV-2941.jpg

Дальше серия разрасталась, и фильмы художница выбирала уже по душе. Родились картины к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и др.

— Когда рисовала «Мерседес- Бенц», на котором ездил Штирлиц, заметила, что в фильме он разный. Где-то два дворника, где-то один, молдинги где-то серебристые, где-то черные… Стала искать информацию, и оказалось, что в фильме снималось четыре автомобиля! Работа, когда отталкиваешься от темы и ее исследуешь, нравится еще и тем, что узнаешь множество интересных вещей.

PAV-3093.jpg
28-летняя художница Анна-Мария Кузнецова: «Мечтаю открыть свою галерею. Знаю, что это очень сложно, но всё возможно!» 

У Анны-Марии Кузнецовой есть серия, посвященная писателю Ивану Бунину. На других акварельных эскизах видим статных дам XIX века на лошадях, кавалеров, псовую охоту. Есть большой архитектурный цикл.

PAV-2939.jpg
Эскиз. 

Сейчас уже готовы новые эскизы к двум работам, которые будут представлены на выставке в апреле 2025 года в Женеве. Выставка будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А эскизы опубликуют в журнале «Русская галерея XXI века». 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 13:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
художницакартиныработыстиль
Люди
Анна-Мария КузнецоваВасилий Поленов
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вся правда о правильном питании: диетолог о вреде фруктов, неполезной молочке и голодании
Вся правда о правильном питании: диетолог о вреде фруктов, неполезной молочке и голодании
Илья Чулков о работе в яснополянской конюшне: «Конюх не должен быть злым – лошади это чувствуют»
Илья Чулков о работе в яснополянской конюшне: «Конюх не должен быть злым – лошади это чувствуют»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.