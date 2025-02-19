Художница Анна-Мария Кузнецова о любви к акварели, Поленове и Штирлице

Фото Алексея Пирязева.

Стиль этой молодой тульской художницы узнаваем и запоминается сразу. Ее акварельные работы наполнены воздухом, светом и самой жизнью.

Мы встретились в Выставочном зале на Красноармейском проспекте — именно сюда трехлетняя Аня впервые пришла на выставку, а сейчас работает здесь — исполняет обязанности руководителя.

У Анны-Марии очень красивое двойное имя. Девушка получила его благодаря своим итальянским корням. Имя Анна ей дали в честь бабушки по папиной линии, Мария — отражает Италию.

— Близкие называют меня Аней, но друзья, коллеги, заказчики обращаются чаще полным именем, — рассказывает Анна-Мария. — Людям это нравится, это необычно и запоминается. Тем более что Кузнецова — самая распространенная фамилия в России, поэтому двойное имя выделяет меня. С таким именем легче искать информацию о художнике в интернете. Если в строке поиска вбить «Анна-Мария Кузнецова» — сразу выйдет портфолио, статьи, эфиры, выставки.

Любовь к живописи у Анны-Марии с детства. И в первую очередь роль играют гены: ее родители — живописцы.

— Я росла в творческой атмосфере, и музей, в котором мы сейчас находимся, стал мне другом с трех лет. Я помню первую выставку, на которую меня привели родители. Это была экспозиция акварелиста Сергея Андрияки, у него сейчас в Москве своя школа. На первом натюрморте, который встречал гостей, были изображены сочные булочки и разная красивая выпечка. Всю выставку мне хотелось этих булочек — так реалистично они были написаны!

Изначально ее преподавателями были родители. Отец, Владимир Иванович Кузнецов, с четырех лет занимался с Аней акварелью. А потом девочка поступила в художественную школу имени Поленова.

— На экзамене я тоже писала акварелью. Любовь к акварели у меня была всегда — из-за легкости и из-за сложности одновременно, это для меня такой вызов. Акварель считается одной из сложных техник, потому что нельзя ошибаться. Краска быстро ложится, больше трех слоев накладывать не рекомендуется. В масле же картины можно переписывать хоть сто раз.

Высшее образование было не по любви, а по расчету. Я окончила факультет дизайна интерьера, он тогда был очень модным. Но уже на третьем курсе поняла, что мне не хватает творчества. Мне хотелось писать, лепить… Ведь дизайн в основном весь в программах, мне не хватало усидчивости и общения с людьми. Университет я окончила, но параллельно начала брать заказы на портреты друзей, знакомых, писать для себя, выходить на пленэры.

А в магистратуру я уже пошла по любви, душой и сердцем. Это был факультет истории искусства в московском университете им. Строганова.

Анна-Мария Кузнецова выставляется с 2012 года. Сначала выставки были совместно с родителями, в музее Василия Дмитриевича Поленова у них был небольшой семейный уголок. А позже, с 2022 года, художница переключилась на свои персональные выставки.

— Изначально моя живопись была яркой. Но когда я стала, что называется, искать себя, стала выражать себя через монохром, появились персональные выставки. Сейчас я использую в работе цвета солнца: охра, желтый, оранжевый, коричневый, умбра, сажа жженая, сажа газовая — их целая палитра. Иногда использую цвет петербургская серая — он дает светло-голубой, с его помощью можно показать даль, воздух.

Я писала и маслом. Работы разлетелись, две из них сейчас в коллекции одного издательского дома в Москве. Но мне не хватает усидчивости, потому что масляная работа трудоемкая, долгая. Масляная краска долго сохнет, ее надо наносить в несколько слоев. А мне хочется сразу видеть результат!

В работе художница использует натуральные кисти, например из ворса козы и медведя. Когда кисть мочишь в воде, у нее стновится тонкий кончик и ей очень удобно прорисовывать детали. Акварель любит воду, и вообще вода делает бОльшую часть работы. Бумага плотная, профессиональная, специальной проклейки, из стопроцентого хлопка. На ней получаются красивые разводы, а все оттенки остаются яркими.

— В детстве меня больше вдохновляла сама природа — объем, воздух, все объекты 3D. Я любовалась работами художников, но не понимала их с точки зрения техники. Ну, а сейчас для меня главный рыцарь красоты — Василий Дмитриевич Поленов. Может, потому, что я выросла в этих местах, а может, потому, что его работы тоже наполнены солнцем, — у него практически нет пасмурных работ. Еще меня очень вдохновляет Василий Верещагин — как мастер и силой своего характера.

Одна из популярных серий картин художницы называется «Наше любимое кино». Все началось с проекта «Ночь кино», когда в Тулу приехала режиссер Алла Сурикова, актеры Игорь Угольников и Александр Иншаков. Анну-Марию пригласили сделать серию работ по их фильмам. Так появились картины «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Встретимся на Таити», «Крестоносец»…

Дальше серия разрасталась, и фильмы художница выбирала уже по душе. Родились картины к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и др.

— Когда рисовала «Мерседес- Бенц», на котором ездил Штирлиц, заметила, что в фильме он разный. Где-то два дворника, где-то один, молдинги где-то серебристые, где-то черные… Стала искать информацию, и оказалось, что в фильме снималось четыре автомобиля! Работа, когда отталкиваешься от темы и ее исследуешь, нравится еще и тем, что узнаешь множество интересных вещей.



28-летняя художница Анна-Мария Кузнецова: «Мечтаю открыть свою галерею. Знаю, что это очень сложно, но всё возможно!»

У Анны-Марии Кузнецовой есть серия, посвященная писателю Ивану Бунину. На других акварельных эскизах видим статных дам XIX века на лошадях, кавалеров, псовую охоту. Есть большой архитектурный цикл.



Эскиз.

Сейчас уже готовы новые эскизы к двум работам, которые будут представлены на выставке в апреле 2025 года в Женеве. Выставка будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А эскизы опубликуют в журнале «Русская галерея XXI века».