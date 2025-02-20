О, Канада
Премьера:
20.02.2025
Режиссер:
Пол Шрейдер
Актеры:
Ума Турман, Джейкоб Элорди, Ричард Гир, Майкл Империоли, Грегори Коннорс, Кристина Фросет, Каролина Даверна, Пенелопа Митчелл, Виктория Хилл, Аарон Роман Уэйнер, Корнелия Гест, Дилан Флэшнер
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал — историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы наконец раскрыть всю правду о своей жизни. Но можно ли верить человеку, который всю свою карьеру построил на лжи?
22 февраля, суббота
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, воскресенье
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, понедельник
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
23 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
24 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
25 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
26 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
1 октября - 22 февраля 2023
29 декабря - 26 февраля 2024
13 - 23 февраля
22 - 23 февраля
26 мая - 1 марта 2024
27 февраля, четверг 00:00