Премьера: 20.02.2025

Режиссер: Пол Шрейдер

Актеры: Ума Турман, Джейкоб Элорди, Ричард Гир, Майкл Империоли, Грегори Коннорс, Кристина Фросет, Каролина Даверна, Пенелопа Митчелл, Виктория Хилл, Аарон Роман Уэйнер, Корнелия Гест, Дилан Флэшнер

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал — историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы наконец раскрыть всю правду о своей жизни. Но можно ли верить человеку, который всю свою карьеру построил на лжи?