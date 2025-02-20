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Заклятье. Последний стрим

Заклятье. Последний стрим

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Уго Кардосо
  
Актеры:
Лукас Кавальеро, Пабло Мартинес, Рафаэль Альфаро, Энди Ромеро, Лара Чаморро, Санти Мартинес, Марио Гонсалес Марти, Луго, Лиа Лав, Ариель Дельгадильо, Клара Капаррос
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Двое друзей, начинающие блогеры, случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ради своих подписчиков они возвращаются на эту виллу ночью, чтобы сделать материал для канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.

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