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Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения

Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения

Премьера:
22.02.2025
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
42 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» Саня будет жульничать с помощью считалочки, Катя и Эф узнают все про моду, кошечки и собачки не смогут дочитать маленькому Максику книжку, Агатка в Семи королевствах очень расстроится, но затем исправится, а Сказочный патруль вернет Лунный камень.

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