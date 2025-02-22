Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения

Премьера: 22.02.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 42 минуты

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Саня будет жульничать с помощью считалочки, Катя и Эф узнают все про моду, кошечки и собачки не смогут дочитать маленькому Максику книжку, Агатка в Семи королевствах очень расстроится, но затем исправится, а Сказочный патруль вернет Лунный камень.