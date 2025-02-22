Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
Премьера:
22.02.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
42 минуты
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Саня будет жульничать с помощью считалочки, Катя и Эф узнают все про моду, кошечки и собачки не смогут дочитать маленькому Максику книжку, Агатка в Семи королевствах очень расстроится, но затем исправится, а Сказочный патруль вернет Лунный камень.
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