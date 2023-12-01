Премьера: 21.12.2023

Режиссер: Майкл Манн

Актеры: Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Сара Гейдон, Пенелопа Крус, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Масси Фурлан, Гэбриел Леоне, Эрик Хеуген, Бретт Смрз

Жанр: Биография, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 130 минут

Об автомобилях Ferrari мечтают миллионы, а имеют единицы. Это символ роскошной жизни, известный во всем мире. Но блестящий фасад скрывает трагическую историю основателя компании Энцо Феррари. Семейные проблемы, финансовый кризис, ужасные аварии и даже гнев Ватикана — все это в свое время преодолел гениальный конструктор и бизнесмен, чтобы вписать свое имя в историю автопрома навсегда.