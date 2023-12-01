Феррари
Премьера:
21.12.2023
Режиссер:
Майкл Манн
Актеры:
Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Сара Гейдон, Пенелопа Крус, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Масси Фурлан, Гэбриел Леоне, Эрик Хеуген, Бретт Смрз
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
130 минут
Об автомобилях Ferrari мечтают миллионы, а имеют единицы. Это символ роскошной жизни, известный во всем мире. Но блестящий фасад скрывает трагическую историю основателя компании Энцо Феррари. Семейные проблемы, финансовый кризис, ужасные аварии и даже гнев Ватикана — все это в свое время преодолел гениальный конструктор и бизнесмен, чтобы вписать свое имя в историю автопрома навсегда.
Сегодня
Завтра
23 декабря, суббота
24 декабря, воскресенье
25 декабря, понедельник
26 декабря, вторник
27 декабря, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:25
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:45
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:10
14:00
15:40
19:00
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:25
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:45
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:10
14:00
15:40
19:00
20:50
23 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
10:45
12:35
13:30
13:30
15:20
16:15
16:15
18:05
19:00
19:00
20:50
21:45
21:45
21:45
23:40
|Синема Стар
|
11:10
14:00
15:40
19:00
20:50
24 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:40
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:00
13:50
16:40
18:00
19:30
25 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:40
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:00
13:50
16:40
18:00
19:30
26 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:40
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:00
13:50
16:40
18:00
19:30
27 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
14:35
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
13:30
15:20
16:15
18:05
19:00
20:50
21:40
21:45
23:35
|Синема Стар
|
11:00
13:50
16:40
18:00
19:30
6 - 24 декабря
26 декабря, вторник 00:00
7 - 24 декабря
21 - 26 декабря
2 - 27 декабря
14 - 22 декабря