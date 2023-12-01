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Феррари

Феррари

Премьера:
21.12.2023
 
Режиссер:
Майкл Манн
  
Актеры:
Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Сара Гейдон, Пенелопа Крус, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Масси Фурлан, Гэбриел Леоне, Эрик Хеуген, Бретт Смрз
  
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
130 минут
  

Об автомобилях Ferrari мечтают миллионы, а имеют единицы. Это символ роскошной жизни, известный во всем мире. Но блестящий фасад скрывает трагическую историю основателя компании Энцо Феррари. Семейные проблемы, финансовый кризис, ужасные аварии и даже гнев Ватикана — все это в свое время преодолел гениальный конструктор и бизнесмен, чтобы вписать свое имя в историю автопрома навсегда.

Сегодня
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, суббота
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, воскресенье
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 декабря, понедельник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 декабря, вторник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 декабря, среда
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
14:35
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Алмаз Синема
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Врата ада
6 - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Реинкарнация. Картины с того света
26 декабря, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Одна дома
7 - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дунки
21 - 26 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 - 27 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Костолом
14 - 22 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
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