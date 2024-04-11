Дождь из мужчин

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Каролина Виньяль

Актеры: Лора Калами, Венсан Эльбаз, Джонатан Дарона, Кристоф Грюндман, Софиан Хеллади, Реми Лакиттан

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 95 минут

Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать, — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин…