Дождь из мужчин
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Каролина Виньяль
Актеры:
Лора Калами, Венсан Эльбаз, Джонатан Дарона, Кристоф Грюндман, Софиан Хеллади, Реми Лакиттан
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
95 минут
Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать, — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин…
Сегодня
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
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