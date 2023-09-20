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Чужая

Чужая

Премьера:
21.09.2023
 
Режиссер:
Алексей Луканев
  
Актеры:
Анна Слю, Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Айыына Слепцова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов, Максим Щеголев
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для нее быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.

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Касса
32 звука
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