Чужая
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Алексей Луканев
Актеры:
Анна Слю, Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Айыына Слепцова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов, Максим Щеголев
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для нее быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.
23 сентября, суббота
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, вторник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
23:10
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:25
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
23:10
26 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября
24 сентября - 4 октября
19 августа - 27 сентября
26 сентября, вторник 00:00
25 сентября, понедельник 00:00