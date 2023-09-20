Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Алексей Луканев

Актеры: Анна Слю, Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Айыына Слепцова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов, Максим Щеголев

Жанр: Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для нее быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.