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Ая и ведьма

Ая и ведьма

Страна:
Япония, 2020
 
Премьера:
в РФ 25.03.2021
 
Режиссер:
Горо Миядзаки
  
Актеры:
  
Жанр:
аниме, мультфильм, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,69
          
 

Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому искусству.

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Сегодня
12:50 Киносити
Завтра
12:50 Киносити
27 марта, суббота
12:50 Киносити
28 марта, воскресенье
12:50 Киносити
29 марта, понедельник
12:50 Киносити
30 марта, вторник
12:50 Киносити
31 марта, среда
12:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Моя Мишель
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28 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Мужчины по вызову
Купить билет
29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
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