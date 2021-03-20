Ая и ведьма

Страна: Япония, 2020

Премьера: в РФ 25.03.2021

Режиссер: Горо Миядзаки

Актеры:

Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,69

Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому искусству.