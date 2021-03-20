Ая и ведьма
Страна:
Япония, 2020
Премьера:
в РФ 25.03.2021
Режиссер:
Горо Миядзаки
Актеры:
Жанр:
аниме, мультфильм, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,69
Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому искусству.
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27 марта, суббота
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28 марта, воскресенье
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29 марта, понедельник
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30 марта, вторник
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27 марта, суббота 19:00
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15 мая, суббота 19:00
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29 марта, понедельник 19:00
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₽ Билеты: 1200-1400 ₽