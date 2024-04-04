Артур, ты король

Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Саймон Селлан Джонс

Актеры: Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Лю Сыму, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Шарон Гальярдо, Виктор Окерблом, Саманта Диас, Маурисио Эдриан

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 107 минут

Фильм основан на реальных событиях. Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.