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Артур, ты король

Артур, ты король

Премьера:
04.04.2024
 
Режиссер:
Саймон Селлан Джонс
  
Актеры:
Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Лю Сыму, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Шарон Гальярдо, Виктор Окерблом, Саманта Диас, Маурисио Эдриан
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
107 минут
  

Фильм основан на реальных событиях. Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

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