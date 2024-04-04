Артур, ты король
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Саймон Селлан Джонс
Актеры:
Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Лю Сыму, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Шарон Гальярдо, Виктор Окерблом, Саманта Диас, Маурисио Эдриан
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
107 минут
Фильм основан на реальных событиях. Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 апреля, четверг
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
5 апреля, пятница
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
6 апреля, суббота
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
7 апреля, воскресенье
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
8 апреля, понедельник
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
9 апреля, вторник
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
10 апреля, среда
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
4 апреля, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
5 апреля, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
6 апреля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
7 апреля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
8 апреля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
9 апреля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
10 апреля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
18 октября - 6 апреля 2023
26 марта - 10 апреля
28 марта - 3 апреля
21 марта - 3 апреля
28 декабря - 6 апреля 2023
19 августа - 31 марта 2023