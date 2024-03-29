Премьера: 29.03.2024

Режиссер: Раджеш Кришнан

Актеры: Табу, Карина Капур, Крити Санон, Дилджит Досандж, Капиль Шарма, Раджеш Шарма, Сасвата Чаттерджи, Калбхушан Кхарбанда, Пуджа Бхамрра, Рамакант Дайма, Иван Родригес

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 131 минута

«Экипаж» — это искрометная история о трех стюардессах индийских авиалиний, из раза в раз оказывающихся в неожиданных для себя ситуациях и в итоге решивших вместе пуститься «во все тяжкие». Женская дружба, опасность, риск и интриги, приправленные хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета, позволят вам прекрасно провести время в кино. Пристегните ремни. Хотя это и не обязательно...