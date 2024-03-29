Экипаж
Премьера:
29.03.2024
Режиссер:
Раджеш Кришнан
Актеры:
Табу, Карина Капур, Крити Санон, Дилджит Досандж, Капиль Шарма, Раджеш Шарма, Сасвата Чаттерджи, Калбхушан Кхарбанда, Пуджа Бхамрра, Рамакант Дайма, Иван Родригес
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
131 минута
«Экипаж» — это искрометная история о трех стюардессах индийских авиалиний, из раза в раз оказывающихся в неожиданных для себя ситуациях и в итоге решивших вместе пуститься «во все тяжкие». Женская дружба, опасность, риск и интриги, приправленные хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета, позволят вам прекрасно провести время в кино. Пристегните ремни. Хотя это и не обязательно...
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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