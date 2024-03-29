  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Экипаж - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Экипаж

Экипаж

Премьера:
29.03.2024
 
Режиссер:
Раджеш Кришнан
  
Актеры:
Табу, Карина Капур, Крити Санон, Дилджит Досандж, Капиль Шарма, Раджеш Шарма, Сасвата Чаттерджи, Калбхушан Кхарбанда, Пуджа Бхамрра, Рамакант Дайма, Иван Родригес
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
131 минута
  

«Экипаж» — это искрометная история о трех стюардессах индийских авиалиний, из раза в раз оказывающихся в неожиданных для себя ситуациях и в итоге решивших вместе пуститься «во все тяжкие». Женская дружба, опасность, риск и интриги, приправленные хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета, позволят вам прекрасно провести время в кино. Пристегните ремни. Хотя это и не обязательно...

0
Касса
(Не)бывшие
28 марта - 3 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
Омен. Непорочная
21 марта - 3 апреля
Люксор Тула
Ненормальный
26 марта - 3 апреля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Сила добра
18 октября - 6 апреля 2023
Майский
Объектив
19 августа - 31 марта 2023
Люксор Тула
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 апреля 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.