15−19 августа в Ясной Поляне, Туле и Крапивне состоится фестиваль, посвященный лоскутному шитью. По традиции VIII Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Пестрая Поляна» соберет профессиональных мастеров лоскутного шитья России и стран зарубежья. Свое искусство они продемонстрируют во время многочисленных мастер-классов и блиц-конкурса.

15 августа

Галерея «Ясная Поляна (Тула, ул. Октябрьская, д. 12)

13.00

Открытие VIII Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Пёстрая Поляна».

Презентация Международного проекта лоскутного шитья «Мамы как пуговицы — на них всё держится»! Людмила Чарест, координатор проекта (Канада)

Открытие выставки финалистов

Тульский историко-архитектурный музей (Тула, пр. Ленина, д. 31)

15.30

Открытие выставки «Ткань. Истории». Персональная выставка обладателя Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Пёстрая Поляна» Александры Никулиной

Мастер-класс члена Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, лауреата фестиваля «Лоскутная мозаика России» Александры Никулиной

16 августа

Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142 А)

10.00 Лекция «Традиционное лоскутное шитьё. История и география».Елена Колчина, заведующая отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)

12.30 Лекция «Мещёрские браные понёвы в собрании РИАМЗ». Анна Дульнева, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

13.40 Лекция «Русские дети и их одежда». Елена Мадлевская, старший научный сотрудник отдела русской этнографии Российского этнографического музея, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург)

15.40 Лекция «Народная набойка в собрании РИАМЗ». Анна Дульнева, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

17.00 Мастер-класс «Узор печатный, набивной». Екатерина Кондратьева (Санкт-Петербург)

17 августа

Крапивенский краеведческий музей (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 49)

12.00 Открытие выставки «Ситцевые мосты». Лариса Дергачёва, мастер лоскутного шитья (Санкт-Петербург)

13.00 Мастер-класс по изготовлению крапивного волокна. Ольга Венёвцева, заведующая Крапивенским краеведческим музеем

15.30 Круглый стол «Замысел, разработка, воплощение». Ольга Венёвцева, заведующая Крапивенским краеведческим музеем

16.30 Мастер-класс «Исследование и сохранение традиционного культурного наследия Латвии в Центре народного костюма «Sena Klets» Зиедите Музе, мастер-художник, эксперт по народным костюмам.

18 августа

Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А)

10.00 Лекция «Русские народные текстильные украшения»

Елена Мадлевская, старший научный сотрудник отдела русской этнографии Российского этнографического музея, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург)

12.20 Мастер-класс «Шедевры из обрезков». Марина Тулупова (Иваново)

14.20 Мастер-класс «Сашико». Преподаватель лоскутного шитья Анна Якимова (Киров)

16.20 Мастер-класс «Прорезная аппликация». Эльмира Губайдуллина (Санкт-Петербург)

18.20 Мастер-класс «Плетение по ткани». Член Ассоциации лоскутных мастеров России Марина Мамонова (Электросталь)

19 августа

Конференц-зал гостиницы «Ясная Поляна»

09.00 Блиц-конкурс «Шила милому кисет…» Участие в конкурсе по предварительной записи по тел. + 7−919−078−42−28

Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12)

14.30 Закрытие Фестиваля. Награждение лауреатов, концерт, ярмарка

15.30 Круглый стол по итогам Фестиваля