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Рождественская сказка

Рождественская сказка

Новый год и Рождество — волшебная пора надежд и ярких впечатлений, когда каждому хочется верить в чудо. Приглашаем детей и их родителей окунуться в атмосферу волшебства на праздничных представлениях.

Юные зрители увидят спектакль «Сказка в сказке», где мальчик Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из одной сказки в другую. Но не только сказочные персонажи будут помогать Ване решать загадки: зрители сами станут полноправными участниками интерактивной игры. Попадая в необычные и волшебные истории, герои спектакля и их маленькие помощники раз за разом будут справляться со всевозможными сложностями, которые окажутся на их пути, чтобы в очередной раз доказать: добро всегда побеждает зло, а желания исполняются, если в это верить.

Гостей праздника ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и, конечно, сладкие подарки.

  • 4 января (четверг) в 13.00 и 17.00
  • 5 января (пятница) в 13.00 и 17.00
  • 6 января (суббота) в 13.00 и 17.00

Спектакли рассчитаны на детей от 2 до 10 лет.

Вход по билетам. Стоимость детского билета — 800 рублей (в эту сумму включен подарок), взрослого — 300 рублей.

Приобрести билеты можно в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), тел.: 8 (4872) 47−35−80, 8−905−622−82−35.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
4 января 2018, четверг
13:00
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4 января 2018, четверг
17:00
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5 января 2018, пятница
13:00
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