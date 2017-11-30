Рождественская сказка

Новый год и Рождество — волшебная пора надежд и ярких впечатлений, когда каждому хочется верить в чудо. Приглашаем детей и их родителей окунуться в атмосферу волшебства на праздничных представлениях.

Юные зрители увидят спектакль «Сказка в сказке», где мальчик Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из одной сказки в другую. Но не только сказочные персонажи будут помогать Ване решать загадки: зрители сами станут полноправными участниками интерактивной игры. Попадая в необычные и волшебные истории, герои спектакля и их маленькие помощники раз за разом будут справляться со всевозможными сложностями, которые окажутся на их пути, чтобы в очередной раз доказать: добро всегда побеждает зло, а желания исполняются, если в это верить.

Гостей праздника ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и, конечно, сладкие подарки.

4 января (четверг) в 13.00 и 17.00

(четверг) в 13.00 и 17.00 5 января (пятница) в 13.00 и 17.00

(пятница) в 13.00 и 17.00 6 января (суббота) в 13.00 и 17.00

Спектакли рассчитаны на детей от 2 до 10 лет.

Вход по билетам. Стоимость детского билета — 800 рублей (в эту сумму включен подарок), взрослого — 300 рублей.